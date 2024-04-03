Авдонин: Запад раскачивает уже 3-4 месяца тему, что РБ вместе с РФ представляют угрозу ЕС

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Западные центры психологических операций уже не только вчера или неделю до этого, они уже на протяжении последних 3-4 месяцев раскачивают эту тему, что Беларусь вместе с Россией представляют военную угрозу непосредственно европейским странам, натовским странам. И исходя из этой угрозы, они, такие блаженные, естественно, должны обеспечить защиту европейских стран, натовских стран. А для этого они в срочном порядке перебрасывают к нашим границам вооружение, военную технику и живую силу. Для чего? Для того чтобы, конечно же, защитить европейцев от этих «варваров», да?

Григорий Азаренок, СТВ:

Иначе Марсель падет, если они в Литву не перебросят, в Пабраде огромные дивизии.

Алексей Авдонин:

Мы общаемся с представителями Польши, стран Балтии. Они в открытую говорят: а что, Беларусь и Россия планируют на нас напасть? То есть, конечно же, мы должны признать, что их пропаганда в закрытом социуме, в закрытом информационном вакууме работает. И они начинают на каком-то этапе верить.

Григорий Азаренок:

Лукашенко сказал: готовятся к войне.

Алексей Авдонин:

И если перевернуть высказывания нашего главы государства в том ракурсе, как это делали западные медиа и центры психологических операций, то, конечно, можно еще больше начать бояться, что, оказывается-то, Столтенберг и Урсула были правы. Оказывается, правильно?



То есть они к этой мысли подводят. Но мы развенчим это мнение, это видение и укажем в первую очередь, что Беларусь не ориентируется на войну. Она ориентируется исключительно на сохранение мира и порядка в нашем регионе.

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