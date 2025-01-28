Атмосфера сказки. Рассказываем об этнографической усадьбе с белорусским колоритом
Хотите оказаться в белорусской сказке? Добро пожаловать в этнографическую усадьбу в деревне Ветера, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ. Деревянные фигуры, беседки и чудо-домик. Здесь хорошечно и колоритно круглый год. Свой визит лучше планировать по народному календарю! Тогда можно поучаствовать в праздниках, обогатиться культурно и зарядиться солнцем.
Начнем с экскурсии. В докшицкой хатке представлен быт предков. Тогда все были супергероями. Трудились в поле, растили детей, ткали рушники и одежду, мастерили инструменты, успевали все. Многие предметы из прошлого сегодня – настоящая викторина.
Ольга Кваченок, заведующий этнографической усадьбой:
У зімовы час у нас праходзяць мерапрыемствы калядныя, дзеці прыязждаючь да нас, масленіца праходзіць цікава, пасля – гуканне вясны.
Бабушкина корзинка или букет на здоровье. На усадьбе выращивают более 100 видов лекарственных растений! Аромат чудесный! Только мяты три варианта: кучерявая, карамельная и шоколадная. Здесь вас угостят фирменными сборами и укрепят иммунитет. От чайной церемонии по-белорусски все в восторге.
Подробности в видео.