Атмосфера сказки. Рассказываем об этнографической усадьбе с белорусским колоритом

Хотите оказаться в белорусской сказке? Добро пожаловать в этнографическую усадьбу в деревне Ветера, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ. Деревянные фигуры, беседки и чудо-домик. Здесь хорошечно и колоритно круглый год. Свой визит лучше планировать по народному календарю! Тогда можно поучаствовать в праздниках, обогатиться культурно и зарядиться солнцем.

Начнем с экскурсии. В докшицкой хатке представлен быт предков. Тогда все были супергероями. Трудились в поле, растили детей, ткали рушники и одежду, мастерили инструменты, успевали все. Многие предметы из прошлого сегодня – настоящая викторина.