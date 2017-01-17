Металлический зубр: оригинальное украшение одной из заправок Минска

Новости Беларуси. Художественный склад запчастей или символ Беларуси из металлических деталей.

8-тонный зубр украсил одну из автозаправок Минска.

Скульптура величественного животного появилась в рамках конкурса на лучшее и оригинальное оформление. Запчасти в изображении Волата подобраны тщательно, винтик к винтику. Однако вместо автомобиля получился не менее мощный зверь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водители, которые заезжают на автозаправку, отмечают реалистичность Зубра и, конечно, делают фотопаузу с металлическим исполином.

Елена Шлыкова, начальник АЗС:

Часто обращаем внимание: когда люди приезжают на нашу заправку, они успевают и заправиться, и сделать селфи.