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Металлический зубр: оригинальное украшение одной из заправок Минска

17 января 2017 20:18
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Новости Беларуси. Художественный склад запчастей или символ Беларуси из металлических деталей.

8-тонный зубр украсил одну из автозаправок Минска.

Скульптура величественного животного появилась в рамках конкурса на лучшее и оригинальное оформление. Запчасти в изображении Волата подобраны тщательно, винтик к винтику. Однако вместо автомобиля получился не менее мощный зверь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водители, которые заезжают на автозаправку, отмечают реалистичность Зубра и, конечно, делают фотопаузу с металлическим исполином.

Елена Шлыкова, начальник АЗС:
Часто обращаем внимание: когда люди приезжают на нашу заправку, они успевают и заправиться, и сделать селфи.

# общество # Фотофакт # Арт-проекты # Елена Шлыкова

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