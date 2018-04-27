Очистка русла Мухли и новая набережной: парк Павлова ждет капитальное обновление

Новости Беларуси. Вместо фонтанов – катамараны. Парк Павлова в Московском районе ожидает большая реконструкция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Первым делом очистят от мусора речку Мухлю, приведут в порядок набережную. Рядом будет работать прокат лодок.

Александр Барановский, директор «Зеленстроя» Московского района:

Здесь исток речки Лошицы, начало реки. Это третья очередь строительства. Будет в себя включать очистку русла, две скважины, водопропускную систему. То есть поднимут уровень воды, сделают, чтобы стала рекой. Новые мосты, фонтан, набережная.