Очистка русла Мухли и новая набережной: парк Павлова ждет капитальное обновление

Новости Беларуси. Вместо фонтанов – катамараны. Парк Павлова в Московском районе ожидает большая реконструкция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Первым делом очистят от мусора речку Мухлю, приведут в порядок набережную. Рядом будет работать прокат лодок.
Александр Барановский, директор «Зеленстроя» Московского района:
Здесь исток речки Лошицы, начало реки. Это третья очередь строительства. Будет в себя включать очистку русла, две скважины, водопропускную систему. То есть поднимут уровень воды, сделают, чтобы стала рекой. Новые мосты, фонтан, набережная.
Проект реконструкции рассчитан на полгода. Сейчас он находится на государственной экспертизе, где уточняются все детали.