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Очистка русла Мухли и новая набережной: парк Павлова ждет капитальное обновление

27 апреля 2018 20:34
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Новости Беларуси. Вместо фонтанов – катамараны. Парк Павлова в Московском районе ожидает большая реконструкция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первым делом очистят от мусора речку Мухлю, приведут в порядок набережную. Рядом будет работать прокат лодок.

Очистка русла Мухли и новая набережной: парк Павлова ждет капитальное обновление-1

Александр Барановский, директор «Зеленстроя» Московского района:
Здесь исток речки Лошицы, начало реки. Это третья очередь строительства. Будет в себя включать очистку русла, две скважины, водопропускную систему. То есть поднимут уровень воды, сделают, чтобы стала рекой. Новые мосты, фонтан, набережная.

Очистка русла Мухли и новая набережной: парк Павлова ждет капитальное обновление-4

Проект реконструкции рассчитан на полгода. Сейчас он находится на государственной экспертизе, где уточняются все детали.

# общество # Фотофакт # Парки Минска # Александр Барановский

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