Арт-объекты установят на пешеходной улице. Сад из кованых деревьев появится в Могилёве

Тема плодовых растений выбрана неслучайно, это историческая ремарка к прежнему названию улицы, которая раньше называлась Большая Садовая. В конце июня Могилев отметит юбилей – 755 лет. А кованый сад – это подарок городу от предприятий и организаций.

Юлия Петрова, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома:

Да, появляются у нас такие арт-объекты на пешеходной улице в Могилеве. Благоустройство улицы Ленинской. Сегодня предприятиями и организациями города изготавливаются такие арт-объекты, которые будут в дальнейшем установлены на пешеходной улице. Количество данных объектов – не менее пяти штук.

Композицию арт-объектов открывает кованая яблоня. Это проект Могилевского мусороперерабатывающего завода. Известно, что над следующим деревом активно работают энергетики. Горожане и гости города уже успели оценить новинку, тем более что металлической яблоней можно не только любоваться, но и посидеть в тени дерева.