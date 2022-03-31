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Арт-объекты установят на пешеходной улице. Сад из кованых деревьев появится в Могилёве

31 марта 2022 07:38
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Новости Беларуси. Необычные арт-объекты украсят пешеходную улицу в Могилеве. По улице Ленинской вырастут кованые деревья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арт-объекты установят на пешеходной улице. Сад из кованых деревьев появится в Могилёве-1

Тема плодовых растений выбрана неслучайно, это историческая ремарка к прежнему названию улицы, которая раньше называлась Большая Садовая. В конце июня Могилев отметит юбилей – 755 лет. А кованый сад – это подарок городу от предприятий и организаций.

Арт-объекты установят на пешеходной улице. Сад из кованых деревьев появится в Могилёве-4

Юлия Петрова, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома:
Да, появляются у нас такие арт-объекты на пешеходной улице в Могилеве. Благоустройство улицы Ленинской. Сегодня предприятиями и организациями города изготавливаются такие арт-объекты, которые будут в дальнейшем установлены на пешеходной улице. Количество данных объектов – не менее пяти штук.

Композицию арт-объектов открывает кованая яблоня. Это проект Могилевского мусороперерабатывающего завода. Известно, что над следующим деревом активно работают энергетики. Горожане и гости города уже успели оценить новинку, тем более что металлической яблоней можно не только любоваться, но и посидеть в тени дерева.

# Арт-проекты # общество # Юлия Петрова # Фотофакт

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