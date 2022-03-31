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Спасо-Евфросиниевский монастырь отметит 900-летие. 31 марта в Совете Республики обсудят вопросы его реконструкции

31 марта 2022 07:36
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Новости Беларуси. Один из древнейших и крупнейших центров православия на территории Беларуси – Спасо-Евфросиниевский монастырь – готовится отметить 900-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это знаковое событие для нашей страны и всего православного мира.

Спасо-Евфросиниевский монастырь отметит 900-летие. 31 марта в Совете Республики обсудят вопросы его реконструкции-1

Архитектурный ансамбль монастыря внесен в список историко-культурных ценностей Беларуси. Одна из главных задач – привести в порядок весь комплекс. По просьбе Белорусской православной церкви государство передало монастырю в собственность ряд зданий. К слову, в Полоцком Спасо-Евфросиниевском женском монастыре заседания проходят с сентября 2021 года. Вопрос курирует председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова, 31 марта в Совете Республики обсудят этапы реконструкции объектов Спасо-Евфросиниевского монастыря. Приступить к работам планируют в ближайшее время.

# Церковь # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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