Аромат солдаткой каши и военная техника: как под Минском отметили День артиллериста

Новости Беларуси. Военная техника, солдатская каша и артиллерийские залпы – на Линии Сталина прошла военно-историческая реконструкция боя времен Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посвящена она Дню ракетных войск и артиллерии. Любой желающий мог пострелять из винтовки, пистолета. Участники съехались со всей страны и даже ближнего зарубежья.

Сегодня на Линии Сталина празднуют день артиллериста. И абсолютно любой желающий может прийти, взять патрон и выстрелить из винтовки Мосина образца 38 года.

Аромат солдаткой каши, военная техника и звуки выстрелов. Больше всего оружие интересует будущих защитников Отечества.

Роман Булойчик:

Стрелял во второй раз, очень нравится, впечатления просто изумительные.

Картина непривычная глазу: немецкие и советские солдаты общаются, едят и ждут боя вместе. Александр родом из Беларуси. Он серьезно увлекается реконструкцией уже 10 лет. В советской форме выступать ему комфортнее, однако сегодня примеряет другой образ.

Александр Алексеенко, участник реконструкции:

Сегодня в образе солдата вермахта, потому что надо показывать две стороны войны. Политики занимаются политикой, а воюют солдаты – простые люди.

А вот на стороне красноармейцев сегодня неожиданно оказались китайские студенты. Фа живет в Минске уже 3 года и учится в БГУ.

Фа, студент (Китай):

Я познакомился с белорусскими товарищами, они помогли мне, как сделать форму, ремень шапку и шинель.

Реконструкция как живой памятник тем людям, которые 75 лет назад смогли переломить ход всей Великой Отечественной войны. Именно с удачного наступления артиллерии началась стратегическая операция советских войск «Уран».

Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил Республики Беларусь:

Кто не любит свою историю, тот обречён на поражение. Нет будущего у тех, кто не помнит свою историю.

Каждая советская семья знает истинную цену победы. Прадедушка этого мальчика погиб под Сталинградом. Его отец с другом привезли его из российского Ярцево, чтобы посмотреть реконструкцию.

Михаил Скударнов, турист (Россия):

Нужно помнить о тех событиях. То, что это было приурочено как раз ко Дню артиллериста – замечательно.