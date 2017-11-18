Аромат солдаткой каши и военная техника: как под Минском отметили День артиллериста

Новости Беларуси. Военная техника, солдатская каша и артиллерийские залпы – на Линии Сталина прошла военно-историческая реконструкция боя времен Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Военная техника, солдатская каша и артиллерийские залпы – на Линии Сталина прошла военно-историческая реконструкция боя времен Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посвящена она Дню ракетных войск и артиллерии. Любой желающий мог пострелять из винтовки, пистолета. Участники съехались со всей страны и даже ближнего зарубежья.
Сегодня на Линии Сталина празднуют день артиллериста. И абсолютно любой желающий может прийти, взять патрон и выстрелить из винтовки Мосина образца 38 года.
Аромат солдаткой каши, военная техника и звуки выстрелов. Больше всего оружие интересует будущих защитников Отечества.
Роман Булойчик:
Стрелял во второй раз, очень нравится, впечатления просто изумительные.
Картина непривычная глазу: немецкие и советские солдаты общаются, едят и ждут боя вместе. Александр родом из Беларуси. Он серьезно увлекается реконструкцией уже 10 лет. В советской форме выступать ему комфортнее, однако сегодня примеряет другой образ.
Александр Алексеенко, участник реконструкции:
Сегодня в образе солдата вермахта, потому что надо показывать две стороны войны. Политики занимаются политикой, а воюют солдаты – простые люди.
А вот на стороне красноармейцев сегодня неожиданно оказались китайские студенты. Фа живет в Минске уже 3 года и учится в БГУ.
Фа, студент (Китай):
Я познакомился с белорусскими товарищами, они помогли мне, как сделать форму, ремень шапку и шинель.
Реконструкция как живой памятник тем людям, которые 75 лет назад смогли переломить ход всей Великой Отечественной войны. Именно с удачного наступления артиллерии началась стратегическая операция советских войск «Уран».
Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил Республики Беларусь:
Кто не любит свою историю, тот обречён на поражение. Нет будущего у тех, кто не помнит свою историю.
Каждая советская семья знает истинную цену победы. Прадедушка этого мальчика погиб под Сталинградом. Его отец с другом привезли его из российского Ярцево, чтобы посмотреть реконструкцию.
Михаил Скударнов, турист (Россия):
Нужно помнить о тех событиях. То, что это было приурочено как раз ко Дню артиллериста – замечательно.
На подрастающее поколение праздник точно оказал сильное впечатление. Под шум залпов многие зрители могли сделать свои выводы. Ведь спустя 75 лет после Сталинградский битвы белорусы смотрят на бои только в реконструкции.