«АрМИ–2020»: участники международных армейских игр прибыли в Брест

Новости Беларуси. В Бресте дали старт белорусскому этапу международных армейских игр «АрМИ-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония открытия состоялась в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».

Команда Вооруженных Сил Беларуси – традиционный участник АрМИ. В 2020 году на территории нашей страны пройдут три конкурса – «Снайперский рубеж», «Полярная звезда» и впервые «Уверенный приём» – для подразделений связи и военной IT-элиты.

На площади Церемониалов в Брестской крепости выстроились команды из 7 государств – лучшие представители Вооруженных Сил стран-участниц АрМИ-2020. Помимо хозяев конкурса, свои сборные представили Армения, Вьетнам, Россия, Сербия, Таджикистан и Узбекистан.

Роман Дудников, участник международных армейских игр (Россия):

Задача поставлена одна – победить. Просмотрели уже, вот три дня находимся на полигоне, очень много изменений в лучшую сторону. В этом моменте Вооружённые Силы постарались и подготовились.





Хуршед Махмадов, участник международных армейских игр (Таджикистан):

Соревнования дают опыт и знакомства с разными странами, обмен опытом.

В этом году «Снайперский рубеж» усложнил программу – ночные условия для стрелков и стрельба по движущейся мишени. Настоящая борьба характеров ожидается на этапе «Полярная звезда». Силы специальных операций впервые совершат марш-бросок по болотам.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооружённых Сил Беларуси:

В этом году впервые выставляем женскую команду, где представительницы прекрасного пола будут соревноваться с мужчинами. Мы делаем задел на следующий год, и если этот эксперимент получится, то мы объявим, что приглашаем от стран-участниц женские команды по снайпингу. Борьба будет интересная. Страны подготовлены. Судя по проведенным пристрелкам – люди очень подготовленны, очень настроены на победу. Поэтому соревнования будут сложные, но будут интересны для всех.