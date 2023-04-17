Аптеки Беларуси будут продавать лекарства по-новому. Вот какие изменения внесли в законодательство
Новости Беларуси. Обеспечить граждан качественным медобслуживанием. В Беларуси продолжают совершенствовать законодательство в области здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в январе 2023 года были внесены изменения в условия организации аптечной торговли.
В первую очередь новые правила касаются открытия фармацевтических точек. В одном здании можно разместить только одну аптеку первой-пятой категории, учитывая, что в радиусе 500 метров нет подобных учреждений. Исключение только для торговых центров – там можно открыть до трех таких пунктов в зависимости от площади самого ТЦ. Изменения затронули и продажи лекарств по рецепту. Самые большие нарушения зафиксированы в аптеках пятой категории: часто гражданам реализовывали препараты, которые не соответствуют назначениям врача. Чтобы избежать плачевных последствий, самые маленькие фармацевтические точки не могут теперь продавать такие препараты.
Юрий Горбич, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Министерство здравоохранения ни в коей мере не закрывает ворота в ситуации, если аптека в настоящий момент существует. Она является аптекой пятой категории. Но по своим условиями, по штатному персоналу, по своим площадям она соответствует всем условиям для аптеки второй категории, пусть даже первой, хотя я с трудом это могу себе представить. Но Министерство здравоохранения не закрывает возможность аптеки пятой категории, если она полностью соответствует условиям аптеки второй категории, перевести уже существующую аптеку во вторую категорию.
Изменения коснулись и стоимости препаратов. Сейчас в разработке находится список лекарств, на которые будет зафиксирована предельная отпускная стоимость.