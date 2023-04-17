Аптеки Беларуси будут продавать лекарства по-новому. Вот какие изменения внесли в законодательство

Новости Беларуси. Обеспечить граждан качественным медобслуживанием. В Беларуси продолжают совершенствовать законодательство в области здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в январе 2023 года были внесены изменения в условия организации аптечной торговли.

В первую очередь новые правила касаются открытия фармацевтических точек. В одном здании можно разместить только одну аптеку первой-пятой категории, учитывая, что в радиусе 500 метров нет подобных учреждений. Исключение только для торговых центров – там можно открыть до трех таких пунктов в зависимости от площади самого ТЦ. Изменения затронули и продажи лекарств по рецепту. Самые большие нарушения зафиксированы в аптеках пятой категории: часто гражданам реализовывали препараты, которые не соответствуют назначениям врача. Чтобы избежать плачевных последствий, самые маленькие фармацевтические точки не могут теперь продавать такие препараты.

Юрий Горбич, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Министерство здравоохранения ни в коей мере не закрывает ворота в ситуации, если аптека в настоящий момент существует. Она является аптекой пятой категории. Но по своим условиями, по штатному персоналу, по своим площадям она соответствует всем условиям для аптеки второй категории, пусть даже первой, хотя я с трудом это могу себе представить. Но Министерство здравоохранения не закрывает возможность аптеки пятой категории, если она полностью соответствует условиям аптеки второй категории, перевести уже существующую аптеку во вторую категорию.