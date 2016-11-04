Андрей Вихрев в 50 лет стал моделью модного дизайнера Апти Эзиева

Вы ещё думаете, что ходить по подиуму можно только в самом молодом возрасте? Андрей Вихрев впервые принял участие в модном показе в 50 лет.

Своим эпатажным образом он добавляет изюминку любой коллекции, давая понять, что в жизни общества не должно быть места стереотипам.

Попробовать себя в качестве модели ему удалось благодаря случайной встрече. Хотя, возможно, она и не была случайной – ведь такой образ привлекает внимание каждого. Но кто-то просто удивится и пройдёт мимо, а белорусский модельер Апти Эзиев решил узнать мысли и взгляды этого человека.

В разговоре стало понятно, что Андрей ещё со школы такой стиляга. Первые татуировки сделал в 80-е, когда мода на разрисованное тело была за горизонтом.

Бунтарь, хулиган, балагур, любитель тусовок, артист музыкальной грцппы – таким он себя описывает в юности.

И внешне казалось бы не особо изменился, разве что бороду отрастил. Но в душе произошла трансформация.

Вдвоём с модельером Андрей вспомнил те годы, когда он любил дурачиться и мечтал стать клоуном.

Не в Милан, но в Санкт-Петербург! Идея участия Андрея в показе пришла внезапно, оставалось пробудить в душе седобородого молчаливого болтуна былой азарт и жажду познавать всё новое.

Пару тренировочных дефиле и индустрии моды пришлось расширить свои рамки.