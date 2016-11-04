Очереди на белорусско-польской границе: на пункте пропуска «Брузги» 90 машин, на «Берестовице» – около 120

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за ситуацией на белорусско-польской границе. За ночь очереди на выезд стали меньше, но не намного. Сейчас в пункте пропуска «Брузги» в ожидании более 90 автомашин, в «Берестовице» – около 120. Немногим лучше ситуация в пункте пропуска «Брест».

Возникновение очередей связывают с перебоями в программном обеспечении таможенной службы Польши. Госпогранкомитет Беларуси рекомендует всем, кто планирует пересекать границу с Евросоюзом, учитывать ситуацию, которая складывается на польском направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.