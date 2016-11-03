Из-за компьютерных сбоев у польской таможни в пункте пропуска «Брузги» скопились более 200 машин

Новости Беларуси. Огромные очереди образовались на белорусской границе с Польшей. Речь идет о сотнях машин. Так, в пункте пропуска «Брузги» скопилось около 200 легковых автомобилей. Также большое количество транспорта ждет выезда из Беларуси и въезда в Польшу уже после прохождения контроля. Причиной этой внештатной ситуации стали компьютерные сбои у польской таможенной службы.

Таких многокилометровых очередей здесь уже и не припомнят. Отсюда до границы с Польшей не более двух километров. Обычно это на машине преодолевается за 10 минут плюс еще полчаса на оформление документов. В среднем через границу в сутки проезжают четыре тысячи легковушек. Но сегодня ситуация нетипичная. В многокилометровой пробке к шлагбауму выстроились более 200 машин. Очередь движется со скоростью черепахи. Время ожидание измеряется часами.

В списке «проблемных» этот пункт пропуска сегодня не единственный. В Бресте «добро» на выезд ждут не менее полутора сотен легковых авто.

Белорусские пограничники заявляют: очереди не по их вине. Машины оформляют буквально за несколько минут, но им некуда ехать. В пункте пропуска «застряли» автомобили, которые официально уже выехали из нашей страны, но так и не въехали в Польшу.

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

С утра поступила информация от польской стороны о том, что произошли сбои в работе баз и программного обеспечения таможенной службы Польши. В связи с этим немного возникли проблемы, связанные с пропуском транспорта. То есть фактически службы перешли в ручной режим работы. Соответственно, это снизило пропускную способность и в связи с этим образовались очереди.

На польской стороне уверяют: ажиотаж на границе возник из-за технических проблем. Сбой дало программное обеспечение, и теперь все документы «стражам граничным» приходится оформлять вручную.

Мацей Чернецкий, пресс-секретарь Польской таможни в Белостоке:

Действительно, можно наблюдать скопление машин в погранпереходе «Кузница». 1 ноября произошел сбой системы транзита. Она работает в аварийном режиме. Однако эта ситуация не должна ощущаться водителями.

На эту минуту ситуация существенно не изменилась. Когда очередь «рассосется», никто никаких гарантий не дает. Вероятно, желающим попасть в соседнюю страну придется простоять здесь еще ни один час. Поэтому пограничники советуют туристам пересекать границу в пунктах пропуска «Берестовица» или «Привалка». Там очередей нет. Несмотря на потраченное расстояние, которое придется преодолеть, это поможет сэкономит и время, и нервы.