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Жители Израиля требуют освободить заложников из сектора Газа

23 декабря 2024 06:33
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Новая волна массовых демонстраций прокатилась по Израилю. Участники акций потребовали от властей освободить заложников в Газе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их удерживают уже 260 дней.

Жители Израиля требуют освободить заложников из сектора Газа-2

Наиболее многочисленный митинг состоялся в Тель-Авиве возле правительственных зданий. Фотографии заложников и лозунги в их поддержку стали главным оружием демонстрантов. Они ждут возвращения домой родных, близких и друзей. Но власти пока не могут заключить сделку с оппонентами, несмотря на давление внутри страны.

# Международная политика # Новости Израиля

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