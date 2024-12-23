Жители Израиля требуют освободить заложников из сектора Газа

Новая волна массовых демонстраций прокатилась по Израилю. Участники акций потребовали от властей освободить заложников в Газе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их удерживают уже 260 дней.

Наиболее многочисленный митинг состоялся в Тель-Авиве возле правительственных зданий. Фотографии заложников и лозунги в их поддержку стали главным оружием демонстрантов. Они ждут возвращения домой родных, близких и друзей. Но власти пока не могут заключить сделку с оппонентами, несмотря на давление внутри страны.