Военнослужащие массово увольняются из британской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За год – более 15 тысяч человек. Не остановило их даже повышение зарплат.

Армия остается непривлекательным местом работы. Сейчас солдат в стране вдвое меньше, чем, например, чиновников. Эксперты подсчитали, что британские войска могут быть уничтожены всего за полгода, если вступят в крупный наземный конфликт вроде украинского. При этом в Министерстве обороны королевства заявляли, что армия «опустошена» и ей не хватает финансирования.