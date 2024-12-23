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Военнослужащие массово увольняются из британской армии

23 декабря 2024 06:36
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Военнослужащие массово увольняются из британской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За год – более 15 тысяч человек. Не остановило их даже повышение зарплат.

Военнослужащие массово увольняются из британской армии-2

Армия остается непривлекательным местом работы. Сейчас солдат в стране вдвое меньше, чем, например, чиновников. Эксперты подсчитали, что британские войска могут быть уничтожены всего за полгода, если вступят в крупный наземный конфликт вроде украинского. При этом в Министерстве обороны королевства заявляли, что армия «опустошена» и ей не хватает финансирования.

# Новости Великобритании # Армия

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