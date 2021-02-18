«Мы должны решать более комплексно». Сенатор о том, как будут контролировать цены в аптеках

Новости Беларуси. В качестве эксперимента несколько депутатов Палаты представителей 18 февраля отправились не в парламент, а в аптеки. Они решили купить препараты от простуды и сделать соответствующие выводы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«За счёт определённого количества скидок, акций цены вновь снижены». Депутаты проверили аптеки

Вопросы цен на лекарства сейчас на особом контроле в МАРТе и Минздраве. Фармацевтические компании и аптечные сети также не остаются в стороне. К этой работе подключились и сенаторы. В эти дни они проверяют стоимость лекарств во всех регионах.