«Мы должны решать более комплексно». Сенатор о том, как будут контролировать цены в аптеках
Новости Беларуси. В качестве эксперимента несколько депутатов Палаты представителей 18 февраля отправились не в парламент, а в аптеки. Они решили купить препараты от простуды и сделать соответствующие выводы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«За счёт определённого количества скидок, акций цены вновь снижены». Депутаты проверили аптеки
Вопросы цен на лекарства сейчас на особом контроле в МАРТе и Минздраве. Фармацевтические компании и аптечные сети также не остаются в стороне. К этой работе подключились и сенаторы. В эти дни они проверяют стоимость лекарств во всех регионах.
Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сейчас мы ставим задачу не просто ходить и мониторить цены в аптеках. Я считаю, что мы здесь должны решать более комплексно и шире задачу: заниматься с производителями, смотреть на цену, которую формирует производитель – это тоже очень важно. Второй момент – работать с дистрибьюторами, импортерами. Тут есть посреднические цепочки, которые тоже влияют на цену конечную, которая доходит до потребителя – это тоже очень важный аспект.
Дмитрий Чередниченко, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
В этой важно ситуации сохранить четыре составляющие. Это эффективность, качество, безопасность и доступность. Доступность не только самих лекарственных препаратов, но и ценовая доступность.
В Беларуси порядка 500 тысяч человек получают лекарственные препараты бесплатно. Политика Минздрава направлена на то, чтобы все игроки на рынке были в равных условиях: и частные компании, и госпредприятия, и государственные аптечные сети.