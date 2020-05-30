Андрей Муковозчик: «Говорящих правду просто не замечают». Телефельетон «Накипело»

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело». Монолог из жизни в стиле мысли в слух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения.

Андрей Муковозчик:

Здрасьте! В интеллектуальной среде принято обильно дискутировать по поводу мыслей одних и просто игнорировать высказывания других. Например, интервью нобелевского лауреата 2013 года по химии Майкла Левитта осталось практически незамеченным. Его не обсуждают. Может быть, потому, что профессор Стэнфордского университета убежденно заявил, что введенный из‑за пандемии коронавируса карантин не имеет научного обоснования? Говоря простым языком, неразумен и как минимум бесполезен. Или из‑за мнения ученого: «Правительства стран, вводя карантин, поддались панике»? А сам карантин «мог привести к большему числу умерших, чем спасенных»? Смутила, видимо, и уверенность профессора, что «социальный ущерб (речь о росте количества случаев домашнего насилия и разводов) был экстремальным».





Нечего тут даже обсуждать, решили мировые СМИ и «интеллектуальные элиты» Facebook. Другое дело – профессор Еврейского университета в Иерусалиме Юваль Харари, уже успевший издать ни больше ни меньше краткую историю человечества. «Самое важное, что сейчас нужно понять», – говорит он в интервью одному изданию, – «коронавирусный кризис не гонит нас ни в какое предопределенное будущее. Он может привести мир к разобщению, если страны начнут обвинять друг друга и откажутся от сотрудничества. Но в то же самое время пандемия может объединить планету, если страны поймут, что лучший способ борьбы с глобальной проблемой – глобальное сотрудничество».

Иначе говоря, какой шанс встретить динозавра на улице? Пятьдесят на пятьдесят: или встречу, или нет. Вот так создаются репутации и мифы. «Фейсбучникам» интересно про будущее: когда наконец машины заменят людей и даже делать вид, что работаешь, не надо будет? «Если бы вы отправились в прошлое на 40 лет назад и попытались объяснить своей бабушке, что вы «ютьюбер», она бы просто вас не поняла», – рассуждает знаменитость. Так и сейчас три четверти, к примеру, белорусов в толк не возьмут, что это за профессия такая – «ютьюбер». Что деньги этим как‑то получать можно – это понятно, но профессия‑то в чем? «Мы ведь можем не присваивать людям ценность на основе их работы или расходов в магазинах: кто‑то окажется невероятно ценным членом общества как добрый сосед, хороший родитель или друг», – продолжает популярный писатель истории человечества. И как тогда быть с ними, которые главным-то – шопингом – и не занимаются. «Конечно, эти люди будут нуждаться в средствах к существованию, но и тут есть свои решения, такие как безусловный базовый доход». Т.е. посадим их на вэлфер, дадим пособия – пусть остаются добрыми соседями, хорошими родителями и верными друзьями. За это. Хочется верить. А деньги откуда? «Можно повысить налоги на корпорации, которые извлекут выгоду из автоматизации труда, чтобы дать каждому абсолютно бесплатные здравоохранение, образование и так далее».