Андрей Муковозчик: эксперты от экономики, налоги и рассуждения о капитализме. Телефельетон «Накипело»

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш традиционный телефельетон под названием «Накипело».

Монолог из жизни в стиле мысли вслух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик:

Здрасьте! В Беларуси сейчас легковых автомашин 320 на 1000 человек, а 20 лет назад было сильно меньше – 140. Отсюда вывод: людей, успешно занимающихся реальной экономикой, у нас хватает. Однако журналисток – из «Комсомолки», например – неудержимо тянет поговорить о хозяйстве с «экономическим экспертом» Леонидом Заико. Он же не одну страну спас, не один район поднял, не один завод на мировой уровень вывел, правда? В смысле – «ни один», ни единого раза. У кого же и спросить про белорусскую экономику в период мировой пандемии, как не у него? И вот что Заико, не запнувшись, предлагает: «Отменить всю аренду. Никаких выплат в Фонд социальной защиты населения. Отменить все виды налогов. И ввести талоны на продукты». Гробовая тишина. Румяная комсомолка аж ротик приоткрыла в изумлении: вот что значит целый кандидат экономических наук! Вот это фокус – так разрулить экономику!

В западном мире лихорадочно печатают и раздают деньги, не заботясь пока о грядущей гиперинфляции. Но у нашего «экономического эксперта» свой рецепт, цитирую: «Возможно, некоторые пенсионеры согласятся, чтобы пенсии снизили на 15 %. Пусть так же снизят и зарплаты чиновникам и передадут деньги тем, кому действительно тяжело». Лесной разбойник Робин Гуд не был, случайно, заикой, не помните? Андрей Муковозчик:

Попытаюсь простыми словами, чтобы даже кандидатам наук было понятно. Если человек всю жизнь работал на государство, он вправе рассчитывать на государственную же зарплату или пенсию. Другое дело, если ты давным-давно решил пойти в независимые эксперты и пахать на одного себя под звонкой вывеской «Аналитический центр «Стратегия». Тогда чужих пенсий не жалко, это экономически объяснимо. «Но что же делать тем, кто уже остался или останется без работы?» – до румяной комсомолки, похоже, начинает доходить перспектива этакой «стратэгии» без наполнения бюджета и с талонами на «банку консервов и пачку риса». «Им стоит задуматься о перепрофилировании, – снисходительно объясняет ей наш «политолог». – В IT-сфере все еще высокие доходы». Иначе говоря, доцент Заико всерьез полагает, первое, что Парк высоких технологий неуловимо похож на парк культуры и отдыха, куда может сходить любой. Второе: что, цитирую, «водители маршруток, сотрудники ресторанов, гостиниц, детских центров и так далее» – это именно те, в ком позарез нуждается белорусская IT-сфера.

Впрочем, чего вы хотите от человека, с апломбом утверждающего: «А предприятия, заводы, машины, особенно с учетом, что мы за 30 лет ничего нового не создали, – весь этот металлолом абсолютно не интересен». Конец цитаты. И у кандидата, и у комсомолки в голове каша: «Кого выгоднее спасать? – спрашивают они наперебой. – Экономику или людей?» Как будто одно существует без другого. Если завтра человеку негде будет работать, нечего будет есть, некуда вести детей и негде лечить родителей – это вы его спасли или убили вашими «стратэгиями», только медленно? Другая сторона той же каши: работающая экономика – это не только открытые больницы, поликлиники, метро, магазины, ЖЭСы, наконец. Это и работающие врачи, учителя, воспитатели, транспорт, милиция, это их семьи, их дети и их родители. Давайте отменим все налоги, из которых формируется бюджет страны. От уже они вам спасибо скажут, от всей души.

На самом деле экономическим «заикам» на людей наплевать. Совсем. И если все ими сказанное вас еще не убедило, зайдите на сайт аналитического центра «Стратегия». Не сможете, нету сайта. Зато он есть у их структурного подразделения, научно-исследовательского центра Мизеса. Директор «Стратегии» – Леонид Заико, руководитель подразделения – Ярослав Романчук. Тоже известный словами экономист, спаситель колхозов. Вот на том сайте и написано: «Мы считаем капитализм самой эффективной, моральной и социально ориентированной социально-экономической системой». Андрей Муковозчик:

Теперь вспоминаем Маркса: «При 100 % прибыли капитал попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы». Любой умеющий смотреть вокруг человек подтвердит: неоспоримо. Это могла бы знать, в принципе, и наша румяная белорусская комсомолка. Но она, к сожалению, в экономике разбирается так же, как и в музыке.