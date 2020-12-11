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Андрей Кунцевич: на историю нужно смотреть широко раскрытыми глазами, а не через узкую щель Telegram-каналов

11 декабря 2020 17:01
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Новости Беларуси. На историю и настоящее нельзя смотреть через Telegram-каналы. Это подчеркнули участники круглого стола «Патриотическое воспитание как фактор противодействия нацизму и экстремизму», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Андрей Кунцевич: на историю нужно смотреть широко раскрытыми глазами, а не через узкую щель Telegram-каналов-1

Инициаторами проведения встречи выступили депутаты. Вопросы патриотического и гражданского воспитания стоят как никогда остро. Особенно на фоне попыток переписать историю Беларуси. Не случайно встреча прошла в музее истории Великой Отечественной войны. Этому периоду белорусы всегда уделяли особое внимания. На различных фронтах сражались более миллиона наших соотечественников. Более двух миллионов белорусов стали жертвами той войны.  

Андрей Кунцевич: на историю нужно смотреть широко раскрытыми глазами, а не через узкую щель Telegram-каналов-4

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Путь белорусов к собственной государственности был непрост и долог. И каждый шаг, пройденный нашим народом на этом пути, заслуживает уважения и достойного отношения нынешнего поколения белорусов. Это все наша история, и неважно, о каком периоде идет речь. Будь то эпоха Полоцкого княжества или советский период – это наша общая государственная биография, из которой нельзя просто так вырывать страницы в угоду чьих-либо интересов и навязанных извне стереотипов. Уверен, что совместная предметная работа парламентариев, историков, общественников позволит не скатиться белорусам к забвению событий тех лет, не допустит переосмысления темы коллаборационизма, обеления символики пособников фашистов. На историю, на прошлое, как и на настоящее, нужно смотреть широко раскрытыми глазами, а не через узкую щель Telegram-каналов.  

По мнению участников встречи, закрепление национальной концепции исторического прошлого, белорусской модели памяти – одни из основных направлений государственной исторической политики. 

# История # общество # Андрей Кунцевич # Фотофакт

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