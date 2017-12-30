Анатолий Черный: Соотношение средней заработной платы и стоимости квадратного метра должно быть единица

Новости Беларуси. Цена квадратного метра сравнялась со средней зарплатой по стране. Речь идет о жилье, построенном с господдержкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задачу уравнять цифры Президент поставил еще весной во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию. В 2017 году строители возвели 562 тысячи квадратных метров социального жилья, а

более 4000 многодетных семей отметили новоселье.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Соотношение средней заработной платы и стоимости квадратного метра должно быть равным. Соотношение будет единица, и это основная задача, которую мы должны решить. По объемам строительства жилья: в следующем году мы жилья с господдержкой будем строить 900 тысяч квадратных метров – это практически на 400 тысяч больше, чем в этом году.