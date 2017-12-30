Аномально теплая погода: в Минске побит температурный максимум 1974 года

Новости Беларуси. В Минске минувший день побил температурный максимум более чем 40-летней давности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это почти на 1,5 градуса больше предыдущего рекорда, установленного в 1974 году. Свои личные показатели также обновили Витебск, Могилев и Гомель. Причем последний областной центр 29 декабря был самым теплым в стране –