Американские школы запретили агрессивные костюмы и бутафорское оружие на Хэллоуин

Многие американские школы в преддверии Хэллоуина ввели запрет на использование слишком страшных или агрессивных костюмов, а также на ношение бутафорского оружия. Детям рекомендуется одеваться в костюмы животных или пищевых продуктов.

Ученики ряда школ при выборе костюма для праздничных мероприятий должны будут соблюдать достаточно жесткие правила. По словам пресс-секретаря одной из школ города Плайнфилд Тома Хернандеза, детям рекомендовано приходить на праздник в костюмах животных или пищевых продуктов, таких как морковь или тыква. Такие меры позволят совместить традиции с требованиями современного неспокойного времени.

Официальный представитель школы имени Уолта Диснея в городе Бербанк Эддис Гонсалес сказал журналистам, что детям запрещено приносить на праздник 31 октября как настоящее, так и бутафорское оружие. Также ученикам запретили носить маски и накладывать слишком заметный грим.

Школа города Риверсайд разослала родителям учеников памятку, в которой говорится, что костюмы учеников на Хэллоуине не должны быть страшными, а также намекать на недостатки какой-либо расы, национальности (в США недавно поступил в продажу «костюм нелегального мигранта»), религии или пола. Также детям запретили притворяться инвалидами. Маски риверсайдским детям можно будет надеть только непосредственно во время праздничного парада. В этой школе, как и в Бербанке, введен запрет на любое оружие (в том числе накладные когти). Наконец, детям запретили приходить на праздник босиком.

В школе имени Джеймса Бэя города Сибрук костюмы запретили вообще. Исключение сделано лишь для участников праздничного «танца Хэллоуин». Директор школы Эрин Тито пояснила, что танец был придуман специально для того, чтобы самые убежденные приверженцы традиции могли продемонстрировать свои костюмы «в безопасном месте», где они не могут обидеть или травмировать других учеников. Впрочем, костюмы участников танца также должны быть «позитивными». «Мы знаем, что могли бы увидеть, если бы не установили границы», - приводит БЕЛТА слова Тито.