Амаль сто школьнікаў Міншчыны вывучаюць іерогліфы — кітайская мова можа стаць адной з асноўных замежных у школьнай праграме

Факультатыўныя заняткі праходзяць у абласным ліцэі і Дзяржынскай гімназіі. Тут іерогліфы дзеці штудзіруюць ужо чацвёртый год.

Але магчыма ўжо ў хуткім часе кітайская мова можа стаць адной з асноўных замежных у школьнай праграме. Прычына — у вялікай папулярнасці з боку саміх навучэнцаў. Кітай- адна з самых буйных эканомік свету, шэраг інвестпраектаў з Паднябеснай рэалізуецца ў Беларусі.

Людміла Каладзінская, дырэктар дзяржынскай гімназіі:

В современном мире нужно быть конкурентоспособным. И знание языков — в частности, китайского — это тоже возможность стать конкурентоспособной личностью.

Галіна Мігура, намеснік дырэктара дзяржынскай гімназіі:

Мы подумаем о том, чтобы наши дети могли изучать китайский язык в качестве основного. Конечно, пока это немножко страшно, потому что мы думаем о том, как они, придя к 11-ому классу, смогут сдать экзамен, поступить в университет. Если мы будем предоставлять им такую возможность, то, конечно, английский будет идти в качестве второго языка.