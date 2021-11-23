Алёна Родовская: «Чтобы вырастить новое достойное поколение, нам надо воспитывать любовь ко всему своему, а не к чужому»

Новости Беларуси. Уже третью неделю белорусы показывают всему миру свою сплоченность, единство и сострадание к чужому горю. До сих пор беженцы остаются заложниками европейской черствости и антигуманности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Даже визиты представителей Еврокомиссии не дали никаких конкретных результатов в разрешении гуманитарного кризиса. Всем необходимым беженцев обеспечивает наша страна: еда, вода, крыша на головой, медицинская помощь и даже баню установили. А от Европы только мелкие передачки с предметами гигиены. Так в чем же секрет нашего народа? Возможно, в патриотизме, в любви к своей Родине и мирной, спокойной жизни в стране. Осознавая все это, белорусы с понимаем относятся к беде людей, у которых отняли благополучие на их родной земле. На тему патриотизма рассуждает Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио». Рубрика «ЗаДело».

Алена Родовская:

А где эти невероятные, которые пытались убедить в своем единстве и эмпатии? Где частники, которые возили еду в больницы, где айтишники, которые собирали деньги? Никого мы не увидели на границе. Никого. Поэтому речь сегодня о патриотизме. Негативном и наивном. Недавно приняла участие в обсуждении проекта программы патриотического воспитания. Диалоговая площадка с директорами школ, гимназий и представителями власти Заводского района. Многие учителя традиционно связывают патриотизм с Великой Отечественной войной. Но патриотизм – это не только война, это и современный взгляд на нашу страну, чего мы добились сейчас. Хотим мы того или нет, но в первый класс пошли дети, которым к 100-летию начала войны не будет и 30. Для них этот эмоциональный отклик будет стихать. Я сказала: «Современный патриотизм – это образ жизни, это наше состояние, это та среда обитания, в которой живет и воспитывается ребенок. Это то самое чувство гордости, когда родители, увидев государственный флаг, говорят: смотри, это наш флаг».

Алена Родовская:

Обращаясь к участникам площадки и затронув работы военруков, я отметила: наши дети должны знать и современных героев. Рома Когодовский, который спас своего младшего брата, погибшие под Барановичами летчики, Дима «Нирвана» и многие другие – это все наши белорусы, о подвигах которых мы должны рассказывать детям на уроках военно-патриотического воспитания. Что на войне было разное: и героизм, и ошибки, и подвиг, и предательство. А давайте на уроках покажем и курдских детей на белорусско-польской границе. Поляков, которые не способны к состраданию мигрантам, даже если они насмерть замерзнут у границы. И то, что не частный бизнес, который неожиданно замолчал, а простые белорусы, которые привыкли жить на одну зарплату… И именно эти простые люди, которых травили невероятные летом прошлого года, передают одежду, еду и помогают чем могут. Каждому однажды может понадобиться помощь, и каждому хотелось, чтобы нашелся человек, готовый прийти на выручку. Должен ли он быть патриотом? Скорее, просто отзывчивым человеком. Чтобы вырастить новое достойное поколение, нам надо воспитывать любовь ко всему своему, а не к чужому. Не зря советские классики сравнивали Родину с матерью. Любить свою землю, это как любить свою мать, ни больше, ни меньше. Ведь когда ребенок рождается, он не понимает и не знает, что такое мама и почему он должен ее любить. Мама может быть не самой красивой, богатой, она может быть строгой, может быть доброй, может быть любой. Но ее любят не за что-то.

Алена Родовская:

Фундаментальные чувства не меняются. Вспомните ситуацию с пандемией. Тогда частный бизнес очень активно транслировал помощь медикам, возя им обеды. Зачем? Потому что страшно было за себя, за свою жизнь, как ни крути, заболев, они бы попали в больницы государственные. А волонтеры, которые помогали и помогают до сих пор пожилым людям, находящимся дома на изоляции, беженцам на границе, просто считают это важным – приходить на помощь тогда, когда она требуется. Вот в чем проявление негативного и наивного патриотизма. А давайте детям в школах расскажем, что такое государственный переворот? А давайте объясним, что за участие в незаконных митингах их родители понесут наказание, а не те, кто к ним призывают. Это значит, что утром ваши родители не пойдут на работу, а вечером дома никто не приготовит вкусный ужин. Этим клоунам и всем тем, кто осел в Литве и Польше, легко было предать Родину, потому что это дало им возможность получать деньги на хлеб с маслом, но лишило совести. Просто задайте детям вопрос: готовы ли они к этому? Готовы ли сесть в тюрьму ради политических амбиций беглых? И какие политические идеалы могут вообще стоить человеческих жизней? Символом предательства условного Запада надолго стали кадры из Афганистана: люди, цепляющиеся за шасси. Но это только один из немногих образов. Самый трагичный, но не единственный. С ним через запятую идут и горящий Майдан, и та самая девочка, которая хотела «кружевные трусики и в ЕС».