Проблемы с ЖКХ, водой и отсутствием интернета. С какими вопросами граждане обратились к Виктору Лисковичу

Новости Беларуси. Проблемы с ЖКХ, водой и отсутствием интернета. С этими и другими вопросами белорусы обратились на прямую линию к председателю Постоянной комиссии Совета Республики Виктору Лисковичу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня такая форма диалога уже показала свою эффективность в решении многих конкретных трудностей. Звонки поступали со всей страны.

Так, с сенатором своей проблемой поделилась пожилая женщина из Минска. В 2019 году жилье пенсионерки затопило. Вопрос с отделкой пока затягивается. В деле будут разбираться специалисты.