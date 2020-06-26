Проблемы с ЖКХ, водой и отсутствием интернета. С какими вопросами граждане обратились к Виктору Лисковичу

Новости Беларуси. Проблемы с ЖКХ, водой и отсутствием интернета. С этими и другими вопросами белорусы обратились на прямую линию к председателю Постоянной комиссии Совета Республики Виктору Лисковичу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня такая форма диалога уже показала свою эффективность в решении многих конкретных трудностей. Звонки поступали со всей страны.
Так, с сенатором своей проблемой поделилась пожилая женщина из Минска. В 2019 году жилье пенсионерки затопило. Вопрос с отделкой пока затягивается. В деле будут разбираться специалисты.
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Конечно, многие вопросы можно и нужно решать на местах. И если мы будем качественно решать вопросы там, где люди живут, именно местные органы власти будут решать, а они, как правило, в компетенции, то мы будем в последующем иметь намного меньше проблем системного характера. И очень важно в частном вопросе увидеть, есть ли системные у нас сегодня отклонения в действующем законодательстве и в других нормативных актах.
Такой комплексный подход в работе на местах позволит в будущем снижать количество обращений граждан.