Женщины из Гродно организовали благотворительную выставку

Экспозиция в центре ремесел «Наследие» – часть большого благотворительного проекта. Мастерицы представили более сотни работ. Некоторые можно приобрести, перечислив средства на благотворительный счет одного из социально-педагогических центров или фонда Алексея Талая.

Ирина Луканская, председатель Гродненской городской организации «Гродненчанка» Белорусского союза женщин:

Мы хотим обратить внимание не только на творческие таланты наших женщин, но и на их душевность, самоотверженность. Мы объединяем под своим крылом женщин разного возраста, разной веры, разных профессий. Самое главное, что нас объединяет, это желание делать добро, желание поддержать тех, кто нуждается в этот момент в поддержке, и сделать наш мир добрее, лучше, светлее. Сохранить мир, конечно.