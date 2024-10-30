Прямой эфир

Женщины из Гродно организовали благотворительную выставку

30 октября 2024 06:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Ее рук дело». Необычную выставку организовали в Гродно представительницы городской организации Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщины из Гродно организовали благотворительную выставку-2

Экспозиция в центре ремесел «Наследие» – часть большого благотворительного проекта. Мастерицы представили более сотни работ. Некоторые можно приобрести, перечислив средства на благотворительный счет одного из социально-педагогических центров или фонда Алексея Талая.

Женщины из Гродно организовали благотворительную выставку-4

Ирина Луканская, председатель Гродненской городской организации «Гродненчанка» Белорусского союза женщин:
Мы хотим обратить внимание не только на творческие таланты наших женщин, но и на их душевность, самоотверженность. Мы объединяем под своим крылом женщин разного возраста, разной веры, разных профессий. Самое главное, что нас объединяет, это желание делать добро, желание поддержать тех, кто нуждается в этот момент в поддержке, и сделать наш мир добрее, лучше, светлее. Сохранить мир, конечно.

Женщины из Гродно организовали благотворительную выставку-6

Проект стартовал в День народного единства. Ко Дню матери и Неделе родительской любви экспозицию обновили.

# Благотворительная акция

Другие новости рубрики

Все новости
Мраморная крошка или соль? Рассказываем, какой реагент эффективнее в условиях белорусской зимы
30 октября 2024 06:19

Мраморная крошка или соль? Рассказываем, какой реагент эффективнее в условиях белорусской зимы

Сколько км дорог отремонтировано в Минске в 2024-м? Рассказал замдиректора «Горремавтодор»
30 октября 2024 06:11

Сколько км дорог отремонтировано в Минске в 2024-м? Рассказал замдиректора «Горремавтодор»

Левкович: нужно оказывать максимальную поддержку людям, которые хотят заниматься сельским хозяйством
29 октября 2024 20:22

Левкович: нужно оказывать максимальную поддержку людям, которые хотят заниматься сельским хозяйством