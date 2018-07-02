Президент Беларуси: Факты и люди, прославившие нашу землю, дают нам право гордиться своим происхождением

Торжественное собрание проходит во Дворце Республики. По традиции участие в нем принимает Президент. 3 июля главным государственным праздником признано не случайно, ведь именно битва за столицу Беларуси стала решающей в судьбе народа. Александр Лукашенко подчеркнул, что к урокам прошлого надо возвращаться, чтобы не потерять будущее. При этом очень важно не исказить и сохранить для потомков каждый факт и каждую деталь.

Новости Беларуси. День, ставший символом свободной и мирной жизни: в Минске стартовали официальные мероприятия по случаю Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Страницы белорусской истории еще хранят много тайн. В жизни разных поколений есть яркие и воодушевляющие примеры. Есть и такие, которые трудно понять и очень сложно объяснить, но определенно нельзя забыть. Это наше прошлое, к урокам которого надо возвращаться, чтобы не потерять будущее, особенно если это прошлое стало для нас печальным опытом. И обязательно – если оно героическое.

Важно не исказить, сохранить для потомков каждый факт, каждую деталь, все, что стало олицетворением духовной силы народа, мощь и характер которого проявлялись именно в моменты самых невыносимых испытаний. Поэтому, обращаясь к векам былым, вспоминаем, каким долгим и трудным был путь к обретению национальной государственности. Как непросто белорусам было сберечь свою этническую самобытность. Но наши предки смогли, и это стало первым шагом к независимости.

Здесь, на нашей земле, появилось первое передовое средневековое право, которое легло в основу конституций многих государств, были здесь написаны и напечатаны первые учебники и основательные научные труды. Немало известных политиков и государственных деятелей, военачальников и ученых – наши соотечественники. Десятки национальных героев разных стран – выходцы из Беларуси.

Все эти факты и люди, прославившие нашу землю, дают нам право гордиться своим происхождением.