Алиев о сотрудничестве с Беларусью: в первую очередь промышленная кооперация, создание совместных производств

​Беларусь и Азербайджан одинаково понимают мир и то, куда он движется. Между нами нет закрытых тем – об этом заявил Президент нашей страны во время государственного визита в Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главы государств сегодня проревизировали сделанное, но, как сами заметили, куда важнее наметили направления сотрудничества и намерены их контролировать самым внимательным образом.

Ильхам Алиев, Президент Азербайджана:

Определены конкретные шаги со сроками исполнения поручений, а также ответственными лицами и структурами за выполнение этих поручений с тем, чтобы еще больше наращивать потенциал взаимного торгово-экономического сотрудничества. Я направлял письмо, но сегодня еще и лично пригласил Александра Григорьевича посетить климатический саммит, который будет проходить в Баку в ноябре, и к тому времени, соответствующие поручения были даны, мы заслушаем доклады о выполнении наших поручений. Все, о чем мы сегодня говорили, носит достаточно конкретный характер. Речь идет в первую очередь о промышленной кооперации, создании совместных производств в Беларуси, Азербайджане и об увеличении потенциала тех совместных производств, которые уже созданы многие годы тому назад. Иными словами, вопросы, которые будут иметь практическое значение для развития экономик наших стран.