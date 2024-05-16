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Алиев о сотрудничестве с Беларусью: в первую очередь промышленная кооперация, создание совместных производств

16 мая 2024 17:28
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​Беларусь и Азербайджан одинаково понимают мир и то, куда он движется. Между нами нет закрытых тем – об этом заявил Президент нашей страны во время государственного визита в Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы государств сегодня проревизировали сделанное, но, как сами заметили, куда важнее наметили направления сотрудничества и намерены их контролировать самым внимательным образом.

Алиев о сотрудничестве с Беларусью: в первую очередь промышленная кооперация, создание совместных производств-1

Ильхам Алиев, Президент Азербайджана:
Определены конкретные шаги со сроками исполнения поручений, а также ответственными лицами и структурами за выполнение этих поручений с тем, чтобы еще больше наращивать потенциал взаимного торгово-экономического сотрудничества.

Я направлял письмо, но сегодня еще и лично пригласил Александра Григорьевича посетить климатический саммит, который будет проходить в Баку в ноябре, и к тому времени, соответствующие поручения были даны, мы заслушаем доклады о выполнении наших поручений.

Все, о чем мы сегодня говорили, носит достаточно конкретный характер. Речь идет в первую очередь о промышленной кооперации, создании совместных производств в Беларуси, Азербайджане и об увеличении потенциала тех совместных производств, которые уже созданы многие годы тому назад. Иными словами, вопросы, которые будут иметь практическое значение для развития экономик наших стран.

Алиев о сотрудничестве с Беларусью: в первую очередь промышленная кооперация, создание совместных производств-4

Члены белорусской делегации находятся в Баку со вчерашнего дня, провели переговоры со своими азербайджанскими коллегами. Это еще раз демонстрирует то, как ответственно обе стороны подходили к государственному визиту Президента Беларуси. Заранее обсудить и согласовать многие вопросы, которые впоследствии выносятся на одобрение глав государств. Думаю, что такая эффективная форма сотрудничества наиболее правильная и нацелена на конкретный результат.

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# Беларусь-Азербайджан # общество # Ильхам Алиев # Алена Сырова

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