«Алеся» или «Работница и селянка»? К 95-летию журнала коллектив задумался о смене названия
Знаменитому белорусскому журналу «Алеся» в 2019 году исполняется 95 лет.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – главный редактор журнала «Алеся» – Лариса Раковская.
Когда впервые появился журнал?
Лариса Раковская, главный редактор журнала «Алеся»:
Журнал, действительно, был создан в 1924 году, в начале прошлого века. Я взяла подшивку 1946 года. Раньше журнал назывался «Работница и селянка».
Журнал называется «Алеся» – это веяние 90-ых годов, когда, вроде бы, «Работница и селянка» стало звучать не гламурно, не престижно. Но, тем не менее, мы отдаём должное истории и маленькими буквами историческое название присутствует в журнале и сегодня.
Как вы думаее, есть смысл запустить акцию, может, быть, в социальных сетях: что сегодня важнее – новое название «Алеся» или «Работница и селянка»?
Что более актуально?
Даже, может быть, более узнаваемое и ближе к сердцу. Потому что «Работница и селянка» – это, в общем-то, любая женщина, она и работница, а, может, даже кто-то и селянка.
Я думаю, наши телезрители могут высказаться на сайте нашего издания.
Да.