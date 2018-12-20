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«Алеся» или «Работница и селянка»? К 95-летию журнала коллектив задумался о смене названия

20 декабря 2018 09:13
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Знаменитому белорусскому журналу «Алеся» в 2019 году исполняется 95 лет.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – главный редактор журнала «Алеся» – Лариса Раковская.

Когда впервые появился журнал?

Лариса Раковская, главный редактор журнала «Алеся»:
Журнал, действительно, был создан в 1924 году, в начале прошлого века. Я взяла подшивку 1946 года. Раньше журнал назывался «Работница и селянка».

«Алеся» или «Работница и селянка»? К 95-летию журнала коллектив задумался о смене названия-1

«Алеся» или «Работница и селянка»? К 95-летию журнала коллектив задумался о смене названия-3

Журнал называется «Алеся» это веяние 90-ых годов, когда, вроде бы, «Работница и селянка» стало звучать не гламурно, не престижно. Но, тем не менее, мы отдаём должное истории и маленькими буквами историческое название присутствует в журнале и сегодня.

«Алеся» или «Работница и селянка»? К 95-летию журнала коллектив задумался о смене названия-6

Как вы думаее, есть смысл запустить акцию, может, быть, в социальных сетях: что сегодня важнее  новое название «Алеся» или «Работница и селянка»?

Что более актуально?

Даже, может быть, более узнаваемое и ближе к сердцу. Потому что «Работница и селянка» – это, в общем-то, любая женщина, она и работница, а, может, даже кто-то и селянка.

Я думаю, наши телезрители могут высказаться на сайте нашего издания.

Да.

«Алеся» или «Работница и селянка»? К 95-летию журнала коллектив задумался о смене названия-9

«Алеся» или «Работница и селянка»? К 95-летию журнала коллектив задумался о смене названия-11

# СМИ Беларуси # общество # Лариса Раковская # Фотофакт

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