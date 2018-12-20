«Алеся» или «Работница и селянка»? К 95-летию журнала коллектив задумался о смене названия

Лариса Раковская, главный редактор журнала «Алеся»: Журнал, действительно, был создан в 1924 году, в начале прошлого века. Я взяла подшивку 1946 года. Раньше журнал назывался «Работница и селянка».

Журнал называется «Алеся» – это веяние 90-ых годов, когда, вроде бы, «Работница и селянка» стало звучать не гламурно, не престижно. Но, тем не менее, мы отдаём должное истории и маленькими буквами историческое название присутствует в журнале и сегодня.

Как вы думаее, есть смысл запустить акцию, может, быть, в социальных сетях: что сегодня важнее – новое название «Алеся» или «Работница и селянка»?

Что более актуально?

Даже, может быть, более узнаваемое и ближе к сердцу. Потому что «Работница и селянка» – это, в общем-то, любая женщина, она и работница, а, может, даже кто-то и селянка.

Я думаю, наши телезрители могут высказаться на сайте нашего издания.

Да.