Алексей Неверов о 9 Мая: «У меня, хоть я и мужчина, всё равно слёзы появляются на глазах»

Новости Беларуси. Беларусь крепка единством народа: напоминанием этому служит то, как страна готовится и отмечает День Великой Победы. Торжества начались задолго до 9 мая. Большой праздник для ныне живущих, чтящих память о тех, кто не вернулся с фронта, на поколения вперед заявляет: «Беларусь помнит. Помним каждого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле на Аллее Героев почтили память воинов, отдавших жизни за мир и свободу нашей страны. Участники митинга минутой молчания и оружейным салютом почтили память павших героев Великой Отечественной войны. Немало среди них и уроженцев гомельской земли. В честь каждого на этой аллее установлена 41 памятная стела. На них увековечены имена героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, судьба которых была связана с Гомелем. О них вспоминали уже дети фронтовиков, а внуки и правнуки возложили цветы и венки к мемориалу.

Алексей Неверов, генеральный директор ГУ «Гомельоблпром»:

Лично я этот праздник воспринимал, воспринимаю и буду делать все, чтобы мои дети воспринимали его как святой праздник. Воистину, самый народный праздник в нашей стране. Каждый вспоминает не те события, а те рассказы тех людей, которые жили в те года, которые воевали, со слезами на глазах. Это на самом деле так. Начиная с сегодня, в преддверии праздника, до самого 9 мая, у меня, хоть я и мужчина, все равно слезы появляются на глазах. Действительно этот праздник святой, его надо чтить, помнить, рассказывать об этом детям.