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Выборы на дому для ветерана и безбарьерная среда. Собрали главное с единого дня голосования в регионах

25 февраля 2024 18:19
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Электоральный уикенд с мотивирующей тональностью. Позитивный бэк на избирательных участках не ради галочки, а для праздничного настроя. Кинопоказы, игровые программы, музыкальные сказки и мастер-классы ремесленников – о выборах в регионах Беларуси рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Выборы на дому для ветерана и безбарьерная среда. Собрали главное с единого дня голосования в регионах-1

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97-летний ветеран и почетный пограничник проголосовал на выборах на дому

Желание быть в одном строю со всей страной, двигаться вместе на пути развития и быть не в стороне от глобальных решений – все это гражданское неравнодушие. И те, кто пытался раскачать белорусское общество, получили жирной галочкой этих выборов эффект неприятия чужеродного зла.

Выборы на дому для ветерана и безбарьерная среда. Собрали главное с единого дня голосования в регионах-4

Народное пробуждение по-белорусски в другом – единстве для сохранения достигнутого и новых высоких целях.

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# Выборы в Беларуси # общество

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