Выборы на дому для ветерана и безбарьерная среда. Собрали главное с единого дня голосования в регионах

Электоральный уикенд с мотивирующей тональностью. Позитивный бэк на избирательных участках не ради галочки, а для праздничного настроя. Кинопоказы, игровые программы, музыкальные сказки и мастер-классы ремесленников – о выборах в регионах Беларуси рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

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Желание быть в одном строю со всей страной, двигаться вместе на пути развития и быть не в стороне от глобальных решений – все это гражданское неравнодушие. И те, кто пытался раскачать белорусское общество, получили жирной галочкой этих выборов эффект неприятия чужеродного зла.