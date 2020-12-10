Александр Вольфович: наше государство мирное, мы рассматриваем только вопросы обороны нашей страны

Совместная группировка рассматривается прежде всего как механизм стратегического сдерживания. С учетом складывающейся обстановки в регионе в обновленном плане уточнен боевой состав региональной группировки войск. Связано это с тем, что за последние годы появились новые более мощные образцы вооружения и техники. Упор в закупках делается на белорусскую и российскую технику, ведь возникающие задачи военным придется решать сообща, поэтому и оружие должно быть одинаковое, сопрягаемое.

Александр Вольфович, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Наше государство – мирное государство. Мы рассматриваем только вопросы, связанные с оборонительными темами, вопросы обороны нашей страны. Естественно, никому ее не уступим. Но тем не менее мы предусматриваем и оцениваем, как же будут действовать вероятные противники с другой стороны. Поэтому уточнены варианты действий, исходя из той информации, которой обладаем мы сегодня, в том числе по порядку задействования и районов применения тех соединений и частей, которые приходят к нам с российской стороны для выполнения совместных задач.