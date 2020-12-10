Прямой эфир

Александр Вольфович: наше государство мирное, мы рассматриваем только вопросы обороны нашей страны

10 декабря 2020 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко одобрил план применения региональной группировки войск. Об этом журналистам рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Александр Вольфович после доклада главе государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Вольфович: наше государство мирное, мы рассматриваем только вопросы обороны нашей страны-1

Совместная группировка рассматривается прежде всего как механизм стратегического сдерживания. С учетом складывающейся обстановки в регионе в обновленном плане уточнен боевой состав региональной группировки войск. Связано это с тем, что за последние годы появились новые более мощные образцы вооружения и техники. Упор в закупках делается на белорусскую и российскую технику, ведь возникающие задачи военным придется решать сообща, поэтому и оружие должно быть одинаковое, сопрягаемое.  

Президент Беларуси одобрил план применения региональной группировки войск

Александр Вольфович: наше государство мирное, мы рассматриваем только вопросы обороны нашей страны-4

Александр Вольфович, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:  
Наше государство мирное государство. Мы рассматриваем только вопросы, связанные с оборонительными темами, вопросы обороны нашей страны. Естественно, никому ее не уступим. Но тем не менее мы предусматриваем и оцениваем, как же будут действовать вероятные противники с другой стороны. Поэтому уточнены варианты действий, исходя из той информации, которой обладаем мы сегодня, в том числе по порядку задействования и районов применения тех соединений и частей, которые приходят к нам с российской стороны для выполнения совместных задач.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Александр Вольфович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Границы для прибывающих в Беларусь по-прежнему открыты. Что нужно для въезда в страну?
10 декабря 2020 12:13

Границы для прибывающих в Беларусь по-прежнему открыты. Что нужно для въезда в страну?

Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о взаимном признании виз
10 декабря 2020 11:30

Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о взаимном признании виз

Александр Лукашенко в БНТУ: сделайте всё, чтобы инженер всегда оставался патриотом и смог сохранить наше государство
10 декабря 2020 10:36

Александр Лукашенко в БНТУ: сделайте всё, чтобы инженер всегда оставался патриотом и смог сохранить наше государство