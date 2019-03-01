Александр Лукашенко: «Я вам обещаю, что ради своих детей я не буду удерживать власть и передавать им по наследству»

Этот процесс идет. Впрочем, это еще не значит, что она в чем-то поменяется. Тем не менее, и здесь нужно идти в ногу со временем. Один из вопросов во время «Большого разговора» касался возможных нюансов передачи президентской власти.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Обещаю вам, что на тот свет меня с президентского кресла не понесут. Это я вам твердо обещаю. Второе. Я вам обещаю, что ради своих детей не буду удерживать власть и передавать им по наследству. Нет такого желания у детей, во-первых. Ни у одного из них, даже у меньшего.

Публично вам заявляю в прямом открытом эфире: я не первый срок Президентом, я уже наелся этого президентства. Поэтому загубить страну во имя личных амбиций, чьих-то и своих, – я никогда на это не пойду. Это значит перечеркнуть всё то, что ты делал более двух десятков лет.

Поэтому надо успокоиться в этом плане, я не собираюсь свою политическую жизнь продлевать за счет каких-то выкрутасов политических или конфигураций. Или этот транзит осуществлять от себя к себе. Ни в коем случае.