Александр Лукашенко: «Я вам обещаю, что ради своих детей я не буду удерживать власть и передавать им по наследству»
Новости Беларуси. Было поручение Президента заняться исследованием вопроса о возможных изменениях главного документа страны – Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот процесс идет. Впрочем, это еще не значит, что она в чем-то поменяется. Тем не менее, и здесь нужно идти в ногу со временем. Один из вопросов во время «Большого разговора» касался возможных нюансов передачи президентской власти.
Валентин Жданко, собственный корреспондент радио «Свобода» (США):
Недзе адбывалася перадача ўлады ад бацькі да сына, тут узгадвалі Аліева-старэйшага і малодшага. Некаторыя прэзідэнты былі заклапочаныя тым, каб змяніць заканадаўства, змяніць канстытуцыю, пераразмеркаваць паўнамоцтвы, даць большыя паўнамоцтвы парламенту. Як на вашу думку, які з гэтых шляхоў транзіту ўлады найбольш аптымальны? Які вам найбольш імпануе?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Обещаю вам, что на тот свет меня с президентского кресла не понесут. Это я вам твердо обещаю. Второе. Я вам обещаю, что ради своих детей не буду удерживать власть и передавать им по наследству. Нет такого желания у детей, во-первых. Ни у одного из них, даже у меньшего.
Публично вам заявляю в прямом открытом эфире: я не первый срок Президентом, я уже наелся этого президентства. Поэтому загубить страну во имя личных амбиций, чьих-то и своих, – я никогда на это не пойду. Это значит перечеркнуть всё то, что ты делал более двух десятков лет.
Поэтому надо успокоиться в этом плане, я не собираюсь свою политическую жизнь продлевать за счет каких-то выкрутасов политических или конфигураций. Или этот транзит осуществлять от себя к себе. Ни в коем случае.
И потом, я человек очень самолюбивый. Если вы завтра за меня не проголосуете, я попереживаю втихую, нигде плакаться не буду и гвалтом кричать тоже. Еще с той точки зрения, что я уже немало работаю Президентом и уже вдоволь этого наелся. Всё будет нормально, согласно нашим законам.
Единственное, как мне сейчас кажется – и я это заявление делаю исходя из нынешнего состояния своего, страны и отношения ко мне – я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента. Но это я сейчас так думаю. Может же измениться и здоровье, и еще что-то, и придется по-другому поступить. Но сейчас – это я перед прошлыми выборами говорил – почему? Чтобы вы потом меня не обвинили в трусости и не сказали, что я в трудную минуту свалил, сбежал и так далее.