Александр Лукашенко посещает Толочинский консервный завод

Глава государства ознакомится с развитием картофелеводства на примере деятельности Толочинского консервного завода, где в последние годы осваивают современные технологии выращивания, переработки и закладки на хранение этой культуры. Президенту также доложат о ходе уборочной кампании в целом по стране и по региону в частности.