Прямой эфир

Александр Лукашенко посещает Толочинский консервный завод

13 октября 2020 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко 13 октября с рабочей поездкой в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посещает Толочинский консервный завод-1

Глава государства ознакомится с развитием картофелеводства на примере деятельности Толочинского консервного завода, где в последние годы осваивают современные технологии выращивания, переработки и закладки на хранение этой культуры. Президенту также доложат о ходе уборочной кампании в целом по стране и по региону в частности.

Александр Лукашенко посещает Толочинский консервный завод-4

Добавим, Толочинский консервный завод – одно из старейших предприятий Беларуси. С 2006 года он входит в состав Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству. Предприятие занимается производством картофельного крахмала, соков, вина, выращиванием различных культур, ведет промышленное садоводство, развивает сеть собственных магазинов и объектов общепита.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это самая осознанная съёмка». Фотовыставка ко Дню матери открылась в Гомеле
13 октября 2020 07:29

«Это самая осознанная съёмка». Фотовыставка ко Дню матери открылась в Гомеле

«Возраст вступления в брак у нас каждый год отодвигается». Как мотивировать белорусов на создание семьи?
13 октября 2020 06:54

«Возраст вступления в брак у нас каждый год отодвигается». Как мотивировать белорусов на создание семьи?

В Минске 13 октября включат отопление в жилых домах
13 октября 2020 06:26

В Минске 13 октября включат отопление в жилых домах