Александр Лукашенко посещает Толочинский консервный завод

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко 13 октября с рабочей поездкой в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко 13 октября с рабочей поездкой в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства ознакомится с развитием картофелеводства на примере деятельности Толочинского консервного завода, где в последние годы осваивают современные технологии выращивания, переработки и закладки на хранение этой культуры. Президенту также доложат о ходе уборочной кампании в целом по стране и по региону в частности.
Добавим, Толочинский консервный завод – одно из старейших предприятий Беларуси. С 2006 года он входит в состав Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству. Предприятие занимается производством картофельного крахмала, соков, вина, выращиванием различных культур, ведет промышленное садоводство, развивает сеть собственных магазинов и объектов общепита.