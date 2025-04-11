В Алматы проходит заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ

Укрепление сотрудничества в рамках Содружества, обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня. В Алматы 11 апреля проходит заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глав делегаций приветствовал заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана. После церемонии совместного фотографирования руководители внешнеполитических ведомств приступили к работе. На заседании Совета в узком составе в центре внимания – состояние и перспективы политического, торгово-экономического, а также культурно-гуманитарного взаимодействия между странами Содружества.

Особое внимание – вопросам координации действий государств СНГ на международной арене и укреплению роли Содружества как авторитетной площадки регионального взаимодействия. Один из ключевых вопросов повестки дня – подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Итоги сегодняшнего мероприятия в Алматы станут важным вкладом в подготовку к заседанию Совета глав государств СНГ.