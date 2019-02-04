Александр Лукашенко: пограничная политика направлена не на конфронтацию, а на укрепление пояса добрососедства

Новости Беларуси.Президент утвердил решение на охрану государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 февраля Александр Лукашенко также определил актуальные задачи для пограничного ведомства.

Негативные факторы требуют увеличить штатную численность на рубежах и продолжить работу по созданию новых подразделений и маневренных групп. Вместе с тем продолжится оптимизация процедур, отдельные функции могут взять на себя таможенники. Особое внимание эффективности работы пограничников стоит уделить в преддверии II Европейских игр. С одной стороны большой наплыв гостей не должен сказаться на безопасности, с другой – нужно обеспечить комфорт пересечения границы туристам, болельщикам и спортсменам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Год назад мы конкретизировали направления работы нашего ведомства по охране границ и усилению правопорядка на приграничной территории. Приняты все необходимые решения. Оптимизация, которую мы провели (особенно контрольных процедур на границе), позволила повысить эффективность белорусских пунктов пропуска. Практика показала, что отдельные функции пограничников в ряде случаев могут своими силами выполнять сотрудники таможен. Это рациональный подход, и данную работу нужно продолжить. С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность – важнейший фактор. Поэтому я требую принять исчерпывающие меры по увеличению и созданию новых подразделений границы. Особенно о чем мы с вами договаривались – возрождение или усиление маневренных групп.

Пограничная политика направлена не на конфронтацию с соседними государствами, а на укрепление пояса добрососедства. И из этого мы прежде всего должны исходить. Не просто на замок наглухо закрывать границу и создавать проблемы для своих граждан и граждан соседей, и вообще тех, кто к нам приезжает. А создать благоприятную зону и в то же время отсекать тех, кто к нам едет с нежелательными намерениями. Особенно это важно накануне II Европейских игр. Необходимо обеспечить законность и правопорядок, проявляя максимум внимания к туристам и гостям нашей страны.

За 2018 год пассажиропоток через границу увеличился примерно на 3%. Больше становится и нарушений. Например, более чем на 57% зафиксирован рост нелегальной миграции с Востока на Запад. Задержано 457 человек.