Александр Лесюков, директор сельхозкомплекса «Острошицы»: Белорусское молоко действительно натуральное

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси отметили Международный день молодёжи. Что интересно — все чаще в Республике руководящие должности занимают люди — до 30 лет. Это 28 и даже 25-летние топ-менеджеры. Достаются им отнюдь не самые «тепленькие», как это принято говорить, места. Наш герой, Александр Лесюков, директор сельхозкомплекса «Острошицы» - один из самых молодых руководителей страны.

Сегодня большинство молодежи, уже учась в ВУЗе, мечтает о том, чтобы после выпуска сразу стать руководителем. У вас были такие мысли? Когда вы стали руководителем, может быть, они поменялись?

Александр Лесюков, директор СК «Острошицы»:

С первых дней я ощутил всю меру ответственности за людей, за работу. Я бы посоветовал не спешить становиться руководителем, потому что для начала необходимо заработать опыт, выработать свою систему в работе и познать изнутри всю специфику работы. И только тогда становиться руководителем.

Тяжело быть молодым руководителем?

Александр Лесюков, директор СК «Острошицы»:

Все зависит человека. Какие он поставил цели. Я бы не делал скидку на возраст. Единственное, можно сделать скидку на опыт.

Это у вас уже вторая уборочная. Результаты у вас уже какие-то есть?

Александр Лесюков:

На сегодняшний день мы являемся лидерами по урожайности в Логойском районе.

Вообще к зерновым культурам у нас секрет один — семена. Семена мы закупаем, сеем семена супер-элита, элита и максимум семена первой репродукции. Жесткая диктатура технологии выращивания.

Вы два года работаете. Что самое главное?

Александр Лесюков:

Самое главное — коллектив.

Подчиненных не смущает, что многие старше вас?

Александр Лесюков:

У меня команда профессионалов. Они в первую очередь ставят не свои личные амбиции, они все нацелены на результат.

Чем еще занимается ваше хозяйство?

Александр Лесюков:

Два основных профиля: выращивание зерна и производство молока.

На ваш взгляд, сегодня молодому человеку в белорусском селе есть возможность заработать? У вас в хозяйстве зарплаты какие?

Александр Лесюков:

В нашем хозяйстве самые высокие зарплаты по району. Средняя зарплата за июнь составила чуть менее 6 млн рублей. Если человек работает, заработать можно всегда.

Можно сказать, сформировался бренд белорусской молочной продукции. У нас действительно все натуральное?

Александр Лесюков:

Используются максимально натуральные корма, натуральные виды добавок, поэтому белорусское молоко действительно натуральное.

Некоторые считают, что руководитель должен уметь все. Вы, скажем, умеете доить сами?

Александр Лесюков:

Да, я умею.

Как у вас с молодыми специалистами?

Александр Лесюков:

На сегодняшний день у нас работают молодые врач, зоотехник. Четыре экипажа тысячников, два из них — молодые. Экипажи намолотили больше тысячи тонн зерна.