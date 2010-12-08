Александр Богданович (олимпийский чемпимон): Надо радоваться, что в Беларуси строятся ледовые дворцы

Александр Богданович, олимпийский чемпион, который в каноэ-двойке вместе с братом Андреем победил на дистанции 1000 метров на Олимпиаде в Пекине.

Александр Богданович, олимпийский чемпион:



Александр Богданович, олимпийский чемпион:

Надо радоваться, что строятся ледовые дворцы! У кого-то, например, сын растет, занимается хоккеем. Полагаю, что такой человек понимает, для чего строятся спортивные арены. Возможно, у кого дети выросли и не интересуются спортом, тем не нравится, что у нас средства расходуются на такое строительство. Но прежде всего - это здоровье детей, занимающихся в спортивных секциях. Во-вторых - это возрождение хоккея. Совсем недавно мне довелось сходить на хоккей на «Бобруйск-Арену» - это непередаваемые эмоции, и со мной согласятся все болельщики.