Активные пенсионеры: о тех, кто шагает в ногу со временим, несмотря на пометку 70!

Она не из тех бабушек, которые дома смотрят мыльные сериалы. Да и сложно давать ей такой статус. Лилии Францевне -70. К слову, юбилей не только жизненный, но и профессиональный. За 45 лет педагогического стажа обучила премудростям кройки и шитья десятки девочек.

Школьный музей «Успамин» Лилия Францевна трепетно называет своим детищем. Ведь, по сути, каждый экспонат достался не просто так. Вместе со своими учениками она ездит за легендами и впечатлениями в экспедиции по городам Беларуси.

Ее активности позавидует каждый. Водит машину, принимает душ Шарко, путешествует по Европе, как и все бабушки, прилежно помогает своим детям. И при всем этом еще умудряется заниматься спортом!

11 лет музыкальной школы, 5 – консерватории. 16 лет музыкального образования, как признается сама Наталья Александровна, в ущерб другим увлечениям. Дом, работа, семья, внуки – сегодня в ее жизненном сценарии, все как и у всех.

Нашей второй героине тоже 70. Она одна из тех, кто отдыхает, работая. По ее словам, грядки и дом – это здорово. Но без любимого дела – никуда.

Казалось бы, чтобы выглядеть так хорошо, необходимо упорно трудиться над собой. Но секрета молодости у педагога нет. Утро Натальи Александровны начинается не с физической зарядки, а скорее с телевизионной. По звуку будильника на экране ТВ сперва - новости, а потом уже рабочие сборы.

Наверное, жизненная активность и трудовая преданность наших героинь многих удивила. Они мудрые, энергичные и хороши собой. Владеют компьютером, знают, что такое Интернет, пользуются мобильной связью. Пожалуй, ни на шаг, не уступая, молодому поколению.