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Акция «Портфель первоклассника» стартовала в Минске

19 июля 2016 18:38
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Новости Беларуси. Городская благотворительная акция «Портфель первоклассника» стартовала в Минске. Уже 20-ый раз малышей в школу собирают общими усилиями.

Помощь направлена в адрес малообеспеченных, неполных и многодетных семей, а также воспитывающих детей-инвалидов.

Принять участие в акции может каждый желающий.

Школьные товары и канцелярские принадлежности можно оставить в специальных контейнерах в пяти магазинах Минска, после чего волонтеры передадут принадлежности в Белорусскую ассоциацию многодетных родителей.

В этом году портфели получат 220 первоклашек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ..

Акция будет проходить по будним дням вплоть до 26 августа. После чего «портфели первоклассников» будут наполнены всем необходимым.

# общество # Подготовка к школе

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