Агрогородок полностью преобразят. Как в Зеньковичах готовятся к «Дожинкам»?

Новости Беларуси. Агрогородок Зеньковичи, что на Узденщине, готовится принять районный праздник «Дожинки», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К торжеству населенный пункт полностью преобразят.

Акцент сделают на социальную сферу. Масштабный ремонт идет в местном детском саду: его обновят изнутри и снаружи. Отремонтируют школу, сельский Дом культуры. Также планируют обновить асфальтное покрытие, провести текущий ремонт жилых домов. На улице установили энергосберегающие лампы.

Сейчас в агрогородке ведутся мелиоративные работы, рекультивируют близлежащий карьер, чтобы после ввести земли в сельхозоборот. Поучаствовать в благоустройстве приглашают и жителей.

Игорь Петрович, председатель Узденского районного Совета депутатов:

Жители агрогородка Зеньковичи инициативу проявляют, они уже начали готовиться. В частности, это ремонт заборов, покраска фасадов зданий домов, благоустройство прилегающей территории. Мы разработали положение о смотре-конкурсе на лучшее подворье в агрогородке Зеньковичи. Будут определены первое, второе и третье места, и победители будут награждены уже на проведении «Дожинок», на торжественном мероприятии, ценными подарками.