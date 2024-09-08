Абсолютно безопасная информационная система существует? Вот что ответил ректор БГУИР
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Богуш.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Развитие информационных технологий. А информационная безопасность? Она очень актуальна.
Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Да, поэтому нельзя просто взять и подключиться к сети университета. Есть политика информационной безопасности, правила доступа, специально обученные люди, которые за этим следят.
Что касается подготовки, мы создали четыре года назад факультет информационной безопасности. Он потихоньку развивается, мы закрываем там несколько уровней безопасности, начиная от физической и электромагнитной и заканчивая кибербезопасностью.
Александр Осенко:
Есть абсолютно безопасная информационная система?
Вадим Богуш:
Нет.
Александр Осенко:
Многие считают, что гаджеты, интернет – это некая анонимная вещь, через которую можно изливать душу, хранить персональные данные и прочее.
Вадим Богуш:
Информационная гигиена – это вообще тема, одинаково актуальная и для школьников, и для пенсионеров, просто они находятся на разных технологических уровнях.
Александр Осенко:
Дайте совет по информационной гигиене.
Вадим Богуш:
Как в любом общении и в любом обществе, всегда думайте, что, где и как вы говорите. Анонимность в информационных сетях – понятие очень относительное. И многие люди почему-то забывают, что нахождение в информационной сети – это в принципе общение с людьми. К сожалению, очень многие теряют человеческий облик. Я бы посоветовал не забывать, что вы люди. Человеческий облик терять не надо.