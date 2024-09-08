Абсолютно безопасная информационная система существует? Вот что ответил ректор БГУИР

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Богуш. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Развитие информационных технологий. А информационная безопасность? Она очень актуальна.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Да, поэтому нельзя просто взять и подключиться к сети университета. Есть политика информационной безопасности, правила доступа, специально обученные люди, которые за этим следят. Что касается подготовки, мы создали четыре года назад факультет информационной безопасности. Он потихоньку развивается, мы закрываем там несколько уровней безопасности, начиная от физической и электромагнитной и заканчивая кибербезопасностью. Александр Осенко:

Есть абсолютно безопасная информационная система? Вадим Богуш:

Нет. Александр Осенко:

Многие считают, что гаджеты, интернет – это некая анонимная вещь, через которую можно изливать душу, хранить персональные данные и прочее.