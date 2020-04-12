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«А я взяла, взвела курок и убила полицая». Две истории фронтовых разведчиц

12 апреля 2020 10:23
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«А я взяла, взвела курок и убила полицая». Две истории фронтовых разведчиц-1

Иногда получалось, что и количественный перевес был на вражеской стороне, но боец в юбке все равно одерживал верх.

«А я взяла, взвела курок и убила полицая». Две истории фронтовых разведчиц-4

Зинаида Шабан, ветеран спецгруппы «Славные» НКГБ СССР:
Захожу, а там в хате сидит немец. Офицер. А я думаю: во, привести языка. Взвела, схватила шмайсер, да говорю: «Хенде хох, гады!» Немец этот прямо и поехал. С испуга, наверное, черт сказать – девка с автоматом с его, шмайсером с этим. А этот полицай, гад, подхватился, да и на меня. А я взяла, взвела курок и убила полицая.

«А я взяла, взвела курок и убила полицая». Две истории фронтовых разведчиц-7

Татьяна Васильева, ветеран спецгруппы «Славные» НКГБ СССР:
Это в Рогачеве было, здесь, в Беларуси. Она была у нас связной. Ну и там как она уже договорилась с этими полицаями, что привела всю роту этих полицаев со всем оружием. Даже, помню, станковый пулемет на повозке привезли. Так боялись, чтобы предательства не было.

«А я взяла, взвела курок и убила полицая». Две истории фронтовых разведчиц-10

# Великая Отечественная война # общество # Зинаида Шабан # Татьяна Васильева # Фотофакт

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