«А я взяла, взвела курок и убила полицая». Две истории фронтовых разведчиц

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Иногда получалось, что и количественный перевес был на вражеской стороне, но боец в юбке все равно одерживал верх.

Зинаида Шабан, ветеран спецгруппы «Славные» НКГБ СССР:

Захожу, а там в хате сидит немец. Офицер. А я думаю: во, привести языка. Взвела, схватила шмайсер, да говорю: «Хенде хох, гады!» Немец этот прямо и поехал. С испуга, наверное, черт сказать – девка с автоматом с его, шмайсером с этим. А этот полицай, гад, подхватился, да и на меня. А я взяла, взвела курок и убила полицая.