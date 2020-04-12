«А я взяла, взвела курок и убила полицая». Две истории фронтовых разведчиц
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
Иногда получалось, что и количественный перевес был на вражеской стороне, но боец в юбке все равно одерживал верх.
Зинаида Шабан, ветеран спецгруппы «Славные» НКГБ СССР:
Захожу, а там в хате сидит немец. Офицер. А я думаю: во, привести языка. Взвела, схватила шмайсер, да говорю: «Хенде хох, гады!» Немец этот прямо и поехал. С испуга, наверное, черт сказать – девка с автоматом с его, шмайсером с этим. А этот полицай, гад, подхватился, да и на меня. А я взяла, взвела курок и убила полицая.
Татьяна Васильева, ветеран спецгруппы «Славные» НКГБ СССР:
Это в Рогачеве было, здесь, в Беларуси. Она была у нас связной. Ну и там как она уже договорилась с этими полицаями, что привела всю роту этих полицаев со всем оружием. Даже, помню, станковый пулемет на повозке привезли. Так боялись, чтобы предательства не было.