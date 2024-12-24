В Привалках католики завершили адвент – местные жители отметили сочельник

Разделили облатки 24 декабря и жители приграничной Привалки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там есть костел с уникальной историей. На святую мессу в этот храм под Гродно отправилась и Алена Жиборт.

Алена Жиборт, коорреспондент:

Мы находимся в деревне Привалки. Это небольшой населенный пункт на границе с Литвой. В этот предрождественский вечер в местном костеле многолюдно. Святыня, к слову, внесена в государственный список историко-культурных ценностей. Этот деревянный храм построили более 100 лет назад. Атмосфера здесь особая. А 24 декабря тем более. Католики готовятся встречать один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Накануне местные жители украсили костел. У входа в храм появился вертеп, а внутри – елочки.

Ксендз Павел Шанчук, настоятель костела Святого Иуды Фаддея в деревне Привалки:

Хвала богу на вышынях, а людзям – супакой на зямлі. Гэта адно з такіх галоўных пасланняў Божага нараджэння. Ведаем, што зараз так неспакойна ва ўсім свеце, таму сёння ўвесь каталіцкі свет моліцца, у першую чаргу, каб настаў супакой, згода, шацунак, павага паміж людзьмі ва ўсім свеце.