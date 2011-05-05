А. Лукашенко потребовал разобраться с системой господдержки физической культуры и спорта

Она должна быть эффективной, заявил Президент на совещании по этому вопросу. Вкладываемые средства должны давать отдачу.

Ранее глава государства принимал решения по колоссальной поддержке игровых и других видов спорта. Проекты документов были направлены и в этом году. Но Александр Лукашенко их не подписал. Президент решил детально разобраться с этим вопросом.

Известно, что белорусский Президент – ярый сторонник спортивного образа жизни. Что и говорить – за спорт болеет душой. Поэтому всегда с особым вниманием относится к развитию этой сферы. Не так давно обсуждали, куда двигаться белорусскому хоккею. И вот сегодня в целом – серьезный разговор об эффективности господдержки в отечественном спорте.

Вопрос назрел, говорит Александр Лукашенко. Из года в год в стране немалые средства вкладывают в спорт. И это, несмотря на трудности. Идет строительство спортивных объектов, финансирование клубов и команд. Пора пересмотреть систему государственной поддержки, считает Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня такая ситуация, что каждый рубль на счету, а деньги мы изымает из хозяйственного оборота, что не лучшим образом сказывается на общих темпах развития. Однако мы идем на это, потому что понимаем важность физической культуры и спорта.

Нельзя забывать и то, что победы наших спортсменов поднимают дух народа, воспитывают чувства патриотизма и гордости за отечество. А поражения удручают не только болельщиков, но и все общество. Тоже актуальный фактор на сегодняшний день. Поэтому, поддерживая спорт, мы вправе спросить и за результаты. И, конечно, за рациональность использования бюджетных средств и помощь от предприятий. Расточительства и бесконтрольного транжирства здесь нельзя допускать. Время всем нам предъявляет жесткое требование: жить надо по средствам.

На совещании собрались спортивные чиновники, руководители клубов и главы Федераций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Их, Федерации, как принято в Беларуси, возглавляют высокие должностные лица.

В прошлые годы Александр Лукашенко систематично принимал решения о поддержке игровых и не только видов спорта. И в этот раз такие документы положили ему на стол. Он их не подписал, решив разобраться в деталях.

Александр Лукашенко:

Мне поступает информация, что государственная поддержка порой ложится в карманы отдельных руководителей, клубов в виде необоснованных огромных зарплат и премий, а не работает на спортивные результаты. Транжирятся бюджетные средства и за счет раздувания бюрократического аппарата в организациях.

Просматривая представленные мне на подпись проекты документов, легко убедиться, что все сводится к одному принципу: давай деньги. Мол, в зарубежных клубах миллионы долларов на счетах и огромные доходы у спортсменов и функционеров, а чем мы хуже? Я не хочу вдаваться в полемику, но отмечу: зарубежные клубы не сидят на госбюджете, а добывают средства своей результативной деятельностью. Если нет результата, то они банкротятся и прогорают, как любое коммерческое предприятие. И учиться у них надо не тому, как проедать, а как добывать финансы.

Волей не волей, но зашла речь и о хоккее. Как игрока, и как болельщика Президента откровенно разочаровало невразумительное выступление белоруской сборной на чемпионате мира в Словакии. Казалось бы, этот вид спорта в авангарде. А отдачи никакой.

Александр Лукашенко:

Что за выступление команды на чемпионате мира? Мы же туда деньги вбухали немалые. Этому виду спорта мы уделяли внимания столько, что больше не придумаешь. А все получилось наоборот: чем больше внимания, тем позорней и отвратительней выступления спортсменов.

Евгений Ворсин, председатель Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь»:

Слабым утешением для нас является то, что мы направили на чемпионат мира семь дебютантов в возрасте от 21-23 лет. Это плановая смена игроков. Тот ресурс, на котором мы последние пять-шесть лет держались, иссяк. Сегодня или завтра нам все равно пришлось бы эту проблему решать. Лучше это сделать сегодня, чем в преддверии 2014 года, Олимпийских игр, чемпионата мира.

Не в каждой стране уделяют такое внимание поддержке спорта высоких достижений. Да и дело это затратное. Тем не менее, в Беларуси за прошлый год общая сумма помощи – около 400 миллиардов рублей. В спортивном ведомстве предлагают не распылять средства, а сконцентрировать их на основных игровых видах спорта. Таких не более 30, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Качан, Министр спорта Республики Беларусь:

В клубах по-прежнему остается высоким удельный вес расходов на заработную плату. В 2010 году это составило 54,6%.

Несмотря на то, что достойный уровень спортсменов и тренеров предотвращает их массовый отток за рубеж, позволяет на профессиональной основе вести подготовку команд, имеет место недопонимание государственной поддержки. Некоторые воспринимают ее как должное.

Александр Лукашенко:

Государственная поддержка будет. Предложите формулу этой поддержки. Ее нет. Значит, нет и денег.

Примерную формулу я вам назвал. Мы оказываем поддержку клубам. Из бюджета, предприятия напрягаем.

Например, клуб заработал за месяц 10 млн долларов. Мы договариваемся, чтобы вас стимулировать, и 50% от ваших заработков датируем. Платим еще 5 млн. А как вы будете их делить – это ваше дело. Мы вас потом за результат спросим.

Эту «формулу успеха», схему четкого механизма распределения финансовых средств поддержки, Президент требовал от каждого выступающего. Но, так или иначе, все участники сводили разговор к одному – без государственной руки помощи клубам и командам не обойтись. Многие жаловались на недостаток профессиональных тренеров, на слабый маркетинг клубной работы. Зарабатывать получатся не у всех.

Футбольный клуб «БАТЭ» в этом смысле хороший пример. Три сезона успешно играет на европейском уровне. Смотритесь лучше других, замечает Президент. При бюджете клуба в 21 миллиард рублей, только 8 из них – деньги государственные. Здесь четверть всех денег тратят на детский футбол, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». У «БАТЭ» 300 воспитанников. Это было требованием главы государства – вкладывать в развитие юношеских школ.

Анатолий Капский, председатель ООО «Футбольный клуб «БАТЭ»:

На сегодняшний день в нашей команде в основном составе играет только два иностранца. Я считаю, что мы должны вкладывать деньги в наших спортсменов, наших тренеров.

Именно в футбольной части, и я говорю об этом не первый год, у нас созрела плеяда из 5-7 белорусских тренеров, которые имеют хорошее образование, тренерские лицензии категории PRO, которая позволяет работать в любом клубе мира. И это люди, которые могут вести за собой коллективы.

За футболом и хоккеем не так заметны остальные виды спорта. Пусть и набольшие, но победы есть и в баскетболе, и в гребле, и в гандболе, и в волейболе. В общем, вкладывать в спорт будут. Это и здоровье нации, и имидж страны. Да и ничто так запросто не сплотит людей, как победа любимой команды. Главное – чтобы эти вложения приносили результат: медали и высокие места в спортивных состязаниях.

Александр Лукашенко:

Мы все ответственны за этот спорт. Не потому, что я безумно люблю этот спорт. А потому что спорт мобилизует людей настолько, что их к терактам не потянет, с улицы выведет. Пока болтовня, пока результатов нет. Все должно быть привязано к результатам конкретного клуба, коллектива, человека.

Используйте потенциал всех, кто здесь присутствует, и предложите мне формулу, как мы будем финансировать. Это должно быть несоизмеримо меньше, чем в прошлые годы, потому что за время поддержки в прошлые годы мы уже их подтянули. Они уже окрепли, мышцы накачали. Кто не накачал – Господь им в дорогу – пускай гибнут. Они нам, такие клубы и Федерации, не нужны. Предложите вариант поддержки. А в основу положите, если это возможно, авансирование и кредитование.

На том и порешили. Как только у спортивных чиновников и Правительства появится четкая схема поддержки, так сразу же и пойдет финансовый поток в спортивные организации.