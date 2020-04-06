«А целоваться как?» Чем сегодня живут ветераны и что для них главное

Новости Беларуси. Тандем социальной службы, власти и бизнеса. В Минской области запустили проект, посвященный поколению победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участников войны навещают на дому, им дарят теплые слова, подарки и приносят продукты прямо к столу, а также готовы помощь с любыми бытовыми вопросами. Чем сегодня живут ветераны и что для них главное, поинтересовалась Оксана Семашко.

Оксана Семашко, корреспондент:

В преддверии Дня Победы ветераны встречают гостей с особым трепетом. В 2020 году актуальны не только теплые слова и поздравительные открытки, но и наборы продуктов. В это непростое время наших ветеранов мы должны обеспечить всем необходимым. «Мы с тобой, ветеран». Как в Минской области помогают пожилым людям?

– За безопасность. Теперь будем говорить вот так, да.

– А целоваться как?

– А нельзя теперь уже целоваться.

– Вот так вот можно.

– Так можно. В этом году душевные встречи приобрели медицинский характер. Хозяева и гости ради безопасности друг друга соблюдают дресс-код: маска и перчатки крайне необходимы.

Чтоб у вас было крепкое здоровье. Чтобы всегда был такой солнечный май, который вы нам принесли. Анатолий Степанович и Эмилия Александровна прошли всю войну в ожидании друг друга. И вот уже 67 лет вместе, как спелись.

И над страной салют и гром. И солнце в небе голубом. И счастье, что пришло в наш дом. Все это ты – Победа!

Томаш Дятко, участник Великой Отечественной войны:

Ни автоматов, ни пулеметов, ни бомбежек – вот, что нам дорого.

Ольга Копыток, директор ТЦСОН Борисовского района:

Внимания много не бывает, поэтому мы с удовольствием дарим им подарки, хорошие слова. Услышать еще раз те моменты из их подвигов.

Большое спасибо. Оо, масло растительное – мое любимое. К благородной акции «Мы с тобой, ветеран» подключились также местная власть и бизнес. Забота о близких – один из самых добрых и нужных примеров государственно-частного партнерства.

Самые искренние слова благодарности за то, что вы сделали, за ваш подвиг, который мы храним в своем сердце.

Я сейчас надену туфли. Они и в 94 шутят, стараются выглядеть на 16 всегда. И, как правило, ветераны – люди скромные, которые ничего не просят.

Любовь Дубина, участница Великой Отечественной войны:

Я очень довольна, что ко мне – и не только ко мне, но и ко всем участникам Великой Отечественной войны – такое большое внимание. И всегда, что нужно, уважают, и им большое-большое спасибо!