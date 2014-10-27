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9 новых бассейнов появятся в каждом районе Минска в 2015 году

27 октября 2014 17:47
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Новости Беларуси. Сразу 9 новых бассейнов появятся в каждом районе Минска в 2015 году. Площадки для строительства плавательных центров уже определены, работы начнутся со дня на день.

До начала 2015 года завершится реконструкция бассейнов на улицах Никифорова, Калиновского, Богдана Хмельницкого и на проспекте Любимого.

А совсем скоро, 7 ноября, проплыть брасом можно будет в обновленном водном комплексе на улице Долгобродской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Фурманов, начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Главами администраций районов детально проработан вопрос по определению мест размещения этих плавательных бассейнов. Приоритет будет направлен на то, насколько возможно приблизить эти объекты к жилым районам для того, чтобы жители города могли в шаговой доступности иметь такой вид услуг.

# общество # Плавание # Сергей Фурманов

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