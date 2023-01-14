8 районов Гомельской области подтопили паводки. Для января это нетипично

Новости Беларуси. О паводковой ситуации в Беларуси. Для января это нетипично, но в некоторых регионах страны дала о себе знать большая вода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельской области обильные осадки и оттепели на протяжении последних двух месяцев привели к подъему грунтовых вод. Как следствие, оказались подтоплены жилые дома и участки дорог. Среди пострадавших районов – Брагинский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, Калинковичский, Речицкий и Рогачевский. На семи гидрологических постах зафиксирован выход воды на пойму рек. К примеру, уровень Сожа приближается к опасному значению – до критической отметки осталось около 35 сантиметров.

Владимир Клабук, заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:

Имеются подтопления в восьми районах Гомельской области. Всего подтоплено 18 жилых домов, четыре подвальных помещения, 113 подворий. Ситуация в целом контролируемая. При необходимости мы будем проводить эвакуационные мероприятия. На сегодня такие мероприятия проводить нецелесообразно и не требуется.

Проблема коснулась не только частных подворий – коммунальные службы откачивают воду в подвальных помещениях многоквартирных домов. Виной такого несезонного бедствия называют изменения климата. Дальнейшее потепление, которое ожидается на следующей неделе, только усложнит ситуацию.