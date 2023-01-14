Прямой эфир

8 районов Гомельской области подтопили паводки. Для января это нетипично

14 января 2023 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О паводковой ситуации в Беларуси. Для января это нетипично, но в некоторых регионах страны дала о себе знать большая вода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 районов Гомельской области подтопили паводки. Для января это нетипично-1

В Гомельской области обильные осадки и оттепели на протяжении последних двух месяцев привели к подъему грунтовых вод. Как следствие, оказались подтоплены жилые дома и участки дорог. Среди пострадавших районов – Брагинский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, Калинковичский, Речицкий и Рогачевский. На семи гидрологических постах зафиксирован выход воды на пойму рек. К примеру, уровень Сожа приближается к опасному значению – до критической отметки осталось около 35 сантиметров.

8 районов Гомельской области подтопили паводки. Для января это нетипично-4

Владимир Клабук, заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:
Имеются подтопления в восьми районах Гомельской области. Всего подтоплено 18 жилых домов, четыре подвальных помещения, 113 подворий. Ситуация в целом контролируемая. При необходимости мы будем проводить эвакуационные мероприятия. На сегодня такие мероприятия проводить нецелесообразно и не требуется.

Проблема коснулась не только частных подворий – коммунальные службы откачивают воду в подвальных помещениях многоквартирных домов. Виной такого несезонного бедствия называют изменения климата. Дальнейшее потепление, которое ожидается на следующей неделе, только усложнит ситуацию. 

8 районов Гомельской области подтопили паводки. Для января это нетипично-7

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Природные явления # общество # Владимир Клабук # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Механику пришлось сменить на электронику. В канун старого Нового года в Могилёве вновь пошли башенные часы
14 января 2023 06:48

Механику пришлось сменить на электронику. В канун старого Нового года в Могилёве вновь пошли башенные часы

Должника могут лишить и машины. Что грозит тем, кто не хочет платить за аренду жилья?
13 января 2023 20:53

Должника могут лишить и машины. Что грозит тем, кто не хочет платить за аренду жилья?

Решили уволить на пятом месяце беременности. Разобрались в истории с недобросовестным нанимателем
13 января 2023 20:17

Решили уволить на пятом месяце беременности. Разобрались в истории с недобросовестным нанимателем