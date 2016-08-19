8 домов и никакой арендной платы: в Шклове появилась целая улица многодетных семей

Новости Беларуси. В Шклове появилась целая улица многодетных семей. Новоселы получили ключи от 8 новеньких просторных домов. С газом, отоплением, горячей водой. Будущие жильцы друг с другом еще не знакомы, но уже обещают дружить семьями.

Мама четверых детей Ирина Тарасова впервые в своем новом доме. На лице те самые неподдельные эмоции. В доме и газ, и отопление. Почти 90 квадратов общей площади – три комнаты, санузлы, просторная кухня – мечта хозяйки.

Ирина Тарасова, новосел, многодетная мама:

При виде такого красивого домика наворачиваются слезы. Потому что те условия, в которых мы жили, – это две маленькие комнатки, ни воды, ни удобств. А здесь есть все.

Этот дом семья Тарасовых получила безвозмездно. Арендной платы тоже не будет. Только коммунальные услуги.

Всего на этой улице построено восемь домов. Эти дома предназначены только для многодетных семей. Через неделю-другую новоселы уже начнут заселяться в новое жилье. Между домами никаких ограждений и заборов. Это как бы намек: соседи, давайте жить дружно.

Наталья Кренева, новосел, многодетная мама:

Соседей мы своих еще не знаем. Надеюсь, что в будущем познакомимся. У нас много детей, думаю, будем всячески помогать и поддерживать друг друга.

Наталья Кренева тоже готовится к переезду. Будет нелегко. Семья большая, вещей много. А еще расстояние – от их деревни до Шклова 20 километров. Зато теперь, считай, городские жители. Спасибо строителям – в новом доме ничего делать не нужно. Просто переезжай и живи. А вот на участке придется поработать. Но ведь это уже своя земля.

Елена Казимир, новосел:

В это году уже начнем садить цветы, чеснок. В следующем году планируем засадить все, будут цветы, грядки, пустых мест не останется.

Дома для многодетных семей – лишь одна часть задачи. На очереди вторая – инфраструктура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Павлович, заместитель председателя Шкловского райисполкома:

Здесь, конечно, не всего хватает, но вместе с тем объекты социальной инфраструктуры в городе созданы. Есть определенные трудности, конечно, с детским садом. Но это все в наших планах.

Строительство таких индивидуальных домов для многодетных семей в Шклове продолжат. Через пару лет их должно стать уже 30. С инфраструктурой и красивыми детскими площадками. В малых городах, как части большой уютной страны, должен быть порядок.