75 молодых елей посадили на территории мемориального комплекса «Тростенец»

Такая экологическая акция проходит под эгидой Минприроды в честь 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистких захватчиков. Свой вклад в озеленение страны внесут все работники природоохранного ведомства, а это более 3 тысяч человек.

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Эта акция проходит прежде всего для того, чтобы вовлечь как можно больше нашего населения, чтобы обустроить двор, улицу, микрорайон, район и в целом нашу страну.

Зеленые города в прямом смысле этого слова – это очень экологично, это прежде всего чистый атмосферный воздух. Поэтому мы всячески стараемся сделать то, чтобы с нашей высокой урбанизацией люди и в городах могли прикоснуться к природе.

Марафон по озеленению продлится до ноября. Планируется посадить около 30 тысяч берез, лип и елей. Кстати, присоединиться к акции может каждый. Она будет проходить по субботам в каждом регионе.