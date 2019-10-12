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75 молодых елей посадили на территории мемориального комплекса «Тростенец»

12 октября 2019 12:01
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Новости Беларуси. 75 молодых елей посадили 12 октября на территории мемориального комплекса «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

75 молодых елей посадили на территории мемориального комплекса «Тростенец»-1

75 молодых елей посадили на территории мемориального комплекса «Тростенец»-3

Такая экологическая акция проходит под эгидой Минприроды в честь 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистких захватчиков. Свой вклад в озеленение страны внесут все работники природоохранного ведомства, а это более 3 тысяч человек.

75 молодых елей посадили на территории мемориального комплекса «Тростенец»-6

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Эта акция проходит прежде всего для того, чтобы вовлечь как можно больше нашего населения, чтобы обустроить двор, улицу, микрорайон, район и в целом нашу страну.

Зеленые города в прямом смысле этого слова – это очень экологично, это прежде всего чистый атмосферный воздух. Поэтому мы всячески стараемся сделать то, чтобы с нашей высокой урбанизацией люди и в городах могли прикоснуться к природе.

Марафон по озеленению продлится до ноября. Планируется посадить около 30 тысяч берез, лип и елей. Кстати, присоединиться к акции может каждый. Она будет проходить по субботам в каждом регионе.

75 молодых елей посадили на территории мемориального комплекса «Тростенец»-9

# Озеленение # общество # Андрей Худык # Фотофакт

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