73 дня до Великой Победы: 26 февраля 1945 красноармейцы освободили от немецких захватчиков Черняховск

Новости Беларуси. 73 дня до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты 20-го века.

В этот день 26 февраля 1945, по сводкам Советского информбюро, бои идут на Земландском полуострове, где наши войска успешно отбивают атаки противника.

В ходе ожесточенных сражений на юго-востоке от Кёнигсберга красноармейцы освободили от немецких захватчиков нынешний Черняховск и ближайшие населенные пункты.

Пока жизнь на освобожденных белорусских землях возвращается в мирное русло, наши соотечественники продолжают борьбу с фашистскими налетчиками на занятых врагом территориях.

Уроженец Ляховичского района Григорий Нагорный в этот день сразил из пулемета десять гитлеровцев и забросал гранатами две огневые точки, за что был награжден Орденом Славы II степени. Вскоре последовала и награда I степени, в результате чего

Григорий Федорович Нагорный стал единственным среди белорусов полным кавалером Ордена Славы.

Подвиги, ровно как и страшные события прошлых лет, оживают сегодня в памяти детей военного времени, для которых игрушками были боевые патроны и гранаты.

Геннадий Овсянников, народный артист Беларуси и СССР:

Гранаты, патроны, взрыватели, капсулы, порох - все это взрывали, оставались многие без глаз, без рук, без пальцев. Вот на уроке тишина была в классе, что-то рассказывают, и вдруг - бах: парень ковырялся с этим. Таких эпизодов очень много.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.

Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам горячей линии СТВ: (017) 290-66-00, (029) 1-600-700.

До Великой Победы оставалось 73 дня